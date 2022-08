À procura de novidades em vinhos? Tem 3 para experimentar

Com o objetivo de “romper com a complexidade das rotinas”, os vinhos Mainada são, na sua essência, descomplicados. É por isso que todos têm na sua composição uma casta, o que faz da desta gama, a primeira 100% monovarietal da marca nascida em 2020, na Herdade da Fonte Santa. Mainada Baga 2020 (22,60€), Mainada Touriga Nacional 2020 (20,95€) e Mainada Trincadeira Preta 2020 (25,55€) são os novos vinhos que vêm juntar-se ao já alargado portfolio da Mainova.

créditos: Divulgação

Os mapas mundiais das telecomunicações atuais inspiraram a criação dos rótulos destes novos vinhos, um conceito desenvolvido pela Co&K e cujo intuito passa por incitar a que as pessoas “saiam das suas ‘loucuras’ do dia a dia e aproveitem os momentos à mesa”.

Tendo em comum o facto de serem vinhos veganos e de intervenção mínima, tal como acontece com todas as outras referências da marca, a gama Mainada tem uma personalidade bem vincada. Enquanto o Mainada Baga se apresenta fresco e terroso, o Touriga Nacional é uma proposta exuberante com notas florais. Já o Trincadeira Preta revela-se pela sua elegância e frescura, destacando-se também por ser o primeiro vinho da casa com certificação orgânica.

Neste verão regressa também um dos vinhos que mais sucesso tem feito assim que o tempo quente se instala: o Moinante Rosé Castelão (14,90 €). Também um monovarietal, este é um vinho irreverente e ousado que ganha agora outra roupagem, com um rótulo diferente do habitual.

A gama Moinante, que se caracteriza por um espírito jovem e livre, não tem medo de quebrar regras, escondendo a tradicional cor do rosé dentro de uma garrafa escurecida, até porque o seu interior complexo, fresco e persistente mantém-se o mesmo de sempre, nesta que será uma edição especial e limitada de 2022.

Moinante Rosé Castelão créditos: Divulgação

São assim já quatro as gamas de vinhos da marca alentejana, com a nova Mainada a juntar-se às já existentes Mainova (Branco, Tinto e Verdelho), Milmat Reserva (Tinto e Branco) e Moinante (Rosé Castelão, Encruzado, Curtimenta e Dupla Curtimenta). Nos azeites a oferta mantém-se com as duas propostas de azeite virgem extra de extração a frio - o Clássico e o Early Harvest.

Mainova Alentejo Morada Monte Herdade da Fonte Santa, EM 372-1 7040-669 Vimieiro, Arraiolos Mail geral@mainova.pt enoturismo@mainova.pt Telefone +351 910 732 525

Todos os vinhos e azeites encontram-se à venda online, estão disponíveis para entregas nacionais e internacionais, e em lojas e restaurantes selecionados por todo o país.

Desde o final do ano passado, é também possível comprar todos os produtos Mainova diretamente na Herdade da Fonte Santa, no Vimieiro, Alto Alentejo onde nasceu a Mainova Wine Art Gallery.

Este é um espaço dedicado a experiências de enoturismo, com visitas à adega, às vinhas e ao olival, além de provas de vinho e azeite, e eventos feitos à medida. Todos os programas de enoturismo estão disponíveis mediante marcação prévia, feita através do formulário no site oficial, por email ou telefone.