O Arrebita Portimão servirá de montra à criatividade de cozinheiros e chefs de todo o país, que, durante dois dias, terão aquela localidade algarvia como base. Nesta que será a 3.ª edição do festival, o evento volta a apresentar um menu variado, pensado para agradar a todos os paladares.

Dia 20, sábado, fica marcado pela presença do chef André Cruz, que recentemente assumiu a cozinha do Feitoria (*Michelin, Lisboa), com uma refrescante Salada de feijão verde, crustáceos, percebes e peixe-rei frito. Nesse dia, o menu conta ainda com Sardinhas Panadas com cebola em escabeche e pão frito, proposta de Pedro Monteiro (Tasca Baldracca, Lisboa), uma crocante Tosta de Mexilhões, malagueta e aioli do britânico Shay Ola (Queimado, Costa da Caparica) ou Cavala com tomatada de coentros e molho branco, uma criação de Wilson Costa (Amendoeira Clubhouse, Alcantarilha).

Para os que não passam sem uma boa dose de proteína animal, Bernardo Agrela (West Mambo, Lisboa) traz a Portimão o seu Kebab de Borrego 2.0, enquanto Milton Anes (Bica do Sapato, Lisboa) promete surpreender com um Bao de porco ibérico “bulgogi”, remoulade de raiz de aipo fumado e molho aigrette.

No domingo, 21, Louis Anjos, chef do estrelado Al Sud (Lagos), propõe uma Bola de Berlim com gamba da Costa, abacate e laranja, num equilíbrio perfeito entre o doce e o salgado. Uma vez mais, saltam à vista os pratos que têm os ingredientes do mar como atores principais, como é o caso dos Croquetes de choco e alho negro, de Paulo Carvalho (O Zagaia / O Batel, Sesimbra), do Brioche com Sarrajão, pepino e laranja com maionese de ostra, do chef local Nuno Martins (NUMA, Portimão), ou da Tosta de Sardinha, salsa e lardo de António Galapito (Prado, Lisboa).

No capítulo das carnes, a chef nómada Alessandra Borsato leva até Portimão as suas Arepas recheadas com pão de milho, cachaço de porco, chimichurri de nectarinas e queijo da ilha. Já Rui Sequeira (Alameda, Faro) sugere um guloso Steamed Bun de Cachaço de porco preto e maionese do mar, enquanto o italiano Silvio Armanni (Libertà, Lisboa) regressa às suas origens para preparar Casoncelli alla Bergamasca, ravioli de carne caseiros, pancetta, sálvia, manteiga e parmesão.

Em cada um dos dias há ainda uma sobremesa para adoçar a reta final de todos os jantares. No sábado, Micael Duarte (Ofício, Lisboa) apresenta uma pecaminosa Dirty Cookie, enquanto no domingo é a vez do chef Luís Gaspar (Sala de Corte, Lisboa) preparar um doce com figos do Algarve, amêndoa e iogurte.

Tal como nas edições anteriores do Arrebita, os pratos têm o preço único de 6 euros e a entrada no evento mantém-se gratuita. Esta edição do Arrebita Portimão terá uma zona de refeições e vai contar ainda com um Mercado de Produtores, numa montra de alguns dos melhores produtos da região algarvia. Este ano, o evento funcionará através de um sistema cashless, estando disponíveis vários pontos de compra de cartões de consumo e carregamento.

O Arrebita Portimão, conceito criado pela Amuse Bouche e que conta com o apoio da Câmara Municipal de Portimão, decorre sábado e domingo entre as 18h e as 23h e terá circulação livre nas ruas do Comércio e Vasco da Gama, com entrada na Praça da República (Alameda).