Os mini panettones vão fazer concorrência às bolas de Berlim nas praias da Grande Lisboa

Se agosto é o de eleição de férias, a Gleba também decidiu encetar uma viagem pelas praias da Grande Lisboa e arredores, nos dois últimos fins de semana de agosto. A ideia é dar a conhecer os seus produtos, oferecer mini panetones - Clássico e de Chocolate - e dar vales de desconto em todas as padarias da marca.

O panetone é um pão doce, típico de Itália, e é também um dos ex-libris da Gleba, sendo feitos num processo de fermentação natural de 36 horas.

Interior do panettone clássico. créditos: Divulgação

A iniciativa vai decorrer nos dias 18, 19, 20 e 21 e depois nos dias 26, 27 e 28 de agosto em várias praias que vão do Guincho a Melides. A primeira paragem é junto ao restaurante Bicho d’Água, na Praia de São João da Caparica, no dia 18 de agosto e, no dia seguinte, será a vez da Praia do Guincho, junto ao restaurante Muchaxo. No fim de semana, a carrinha da Gleba estaciona na Praia Grande, em frente ao Bar do Fundo, a 20, e a 21 vai até à Praia do Pêgo, na Comporta.

Na semana seguinte, no dia 26, a Gleba viaja até ao Guincho, à Praia do Abano. A 27 estará na Praia da Aberta Nova, em Melides, e no dia 28 de agosto regressa à Praia de São João da Caparica, desta vez para junto do restaurante Clássico Beach Bar by Olivier.

Durante essas ações, colaboradores identificados vão distribuir mini panettones pelos veraneantes ao longo de duas horas, entre as 17h e as 19h. Além disso, serão oferecidos vales de 25% de desconto em compras em todas as lojas da marca. Os vales são válidos para qualquer produto e têm a validade de um mês.

A Gleba conta já com oito lojas espalhadas pela Grande Lisboa, com moradas em Campo de Ourique, Alvalade, Avenidas Novas, Alfragide (C.C. Alegro), Oeiras (Oeiras Parque), Amoreiras (Amoreiras Shopping Center) e Cascais — onde inaugurou o conceito de brunch, que o SAPO Lifestyle já experimentou.

Além desses espaços, a loja de Alcântara mudou recentemente de localização e voltou para a primeira morada de sempre, no número 16 da Rua Prior Crato, naquele que foi um regresso às origens.

A padaria tem ainda disponível um serviço de entregas ao domicílio dos seus produtos todos os dias da semana nos concelhos de Lisboa, Cascais, Oeiras, Sintra, Almada, Odivelas, Loures e Amadora, com entregas grátis a partir de 24,99 €. Os pedidos podem ser feitos através do site, com entregas no dia seguinte. É também possível recorrer ao serviço Click & Collect, que possibilita a compra através do site e o levantamento da encomenda em qualquer loja da marca.