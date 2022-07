Brunch numa padaria. Na Gleba de Cascais há muito por onde escolher

Se todos os caminhos vão dar a Roma, há certamente um que passa naquela que é conhecida como a Riviera portuguesa. Visitar Cascais, sobretudo nesta altura do ano, é sempre uma boa ideia.

Por lá encontramos algumas das joias da gastronomia portuguesa. E não podemos esquecer que esta é a cidade berço de uma das gelatarias portuguesas mais conhecidas. Mas se o famoso gelado fez o caminho para fora das fronteiras de Cascais, no caso da Gleba, a expansão foi feita exatamente de forma oposta.

De Lisboa a Cascais são apenas 25 quilómetros e esta pode ser uma boa desculpa para um dos passeios mais bonitos que podemos fazer nas redondezas se optarmos por fugir à A5 e privilegiarmos a Marginal, mesmo à beira do mar.

Cascais foi também a primeira morada da padaria fora de Lisboa e a primeira que tem um conceito diferente das restantes. Tudo graças à parceria com a cafetaria Milkees, cuja sinergia fez com que fosse criado o seu primeiro conceito de brunch.

Assim, a loja da Gleba em Cascais divide o seu espaço em duas vertentes: de um lado, a padaria com as habituais variedades de pão de fermentação lenta e natural, como o de trigo barbela, as sugestões doces como o pannettone, e produtos de especialidade em parceria com diversas marcas portuguesas; do outro lado, um balcão de mármore onde está agora instalada a cafetaria Milkees, que já tem loja em Lisboa, desde 2019.

"Quando encontrámos a nossa loja em Cascais, pareceu-nos a localização ideal. A única questão é que tinha uma área consideravelmente superior ao que era normal nas outras lojas, mas tinha também muita luz e uma área fantástica no exterior” explica Diogo Amorim, que fundou a Gleba em 2016, acrescentando que se lembrou “da Milkees para desenvolver a parte do brunch, já que trabalham com o nosso pão na loja deles nas Avenidas Novas e têm, para mim, um dos melhores brunchs de Lisboa”.

Não espere encontrar o típico menu desta refeição. São várias as opções à la carte. E há para todos os gostos: seja para um pequeno-almoço tardio, para um almoço antecipado ou um lanche reforçado. Tem ainda a vantagem de o brunch ser servido todos os dias da semana.

O próprio menu tem essa divisão. Pode começar pela secção pequeno-almoço com os tradicionais croissants folhados que podem ser simples (1,90€), de queijo, misto ou nutella (3€) ou com amêndoas (3,90€), iogurte com granola caseira (4,20€), torrada com manteiga de cabra (3€) ou pães de queijo feitos com queijo de ovelha (4€, 3un).

créditos: Divulgação

Seguindo para a categoria seguinte, de tostas e de sanduíches há criou várias a sandes de Pulled Pork com maionese de miso, ananás e queijo (6,90€), a Turkey Terrine com peru, cheddar, bacon e alface (6,90€) ou o Meatballs Bun, feito com almôndegas, molho de tomate e queijo emmental (6,90€), que neste caso foi servido numa bola de água. Há opções mais simples como a Tosta jalapeño, com queijo, cebola e jalapeños (3,90€), ou a também tradicional Tosta Mista (3,90€) e os ainda mais rotineiros ovos mexidos que de básicos não tinham nada, servidos em pão de forma de espelta da Gleba com um salpico de cebolinho (7,50€) para nos ajudar a comer com os olhos. Esta secção foi desenvolvida por João Erthal, um dos sócios da Milkees que trabalhou como chef pasteleiro no Brasil.

No campo do médio-almoço há empanadas (4,50€), salada verde (4,50€), um creme de abóbora com gorgonzola e torrada (5,90€), que dá perfeitamente para partilhar e açaí com granola e frutas (8€).

Para fechar a refeição com chave de ouro, e se ainda tiver estômago, dado as doses generosas, pode espreitar a montra de pastelaria e degustar um brownie (2,90€), minicookies (1€), bolo de milho e banana bread (2,80€), livre de laticínios e glúten, como nos explica Bruno Hernandes, da Milkees, acrescentando que todos os pães disponíveis no menu podem ser alterados para opções vegan graças à parceria com a Gleba.

A acompanhar a comida está sempre e no que diz respeito a esta matéria, o café de especialidade moído na hora é uma das imagens de marca da Milkees, cujas marcas e respetivas torras vão variando. Além do tão apreciado expresso, pode optar pelo french press (2,90€), aeropress (3€) e V60 (3,50€). Cappuccinos (2,70€) ou lattes (2,80€) também estão disponíveis, assim como chá gelado (2,20€) ou convencional (2,50€), sumos do dia (2,50€), entre outros.

GLEBA – Moagem & Padaria Cascais Rua José Carvalho Araújo, nº236 - Loja R/C Edifício Regata, 2750-396, Cascais Padaria: Segunda a domingo 8h às 20h30 Brunch Milkees: Segunda a sábado 8h30 às 18h30, domingo 9h às 16h30 Tetefone: 927711446

Depois da refeição deixamos duas opções: aproveitar para compor a despensa com os pães de fermentação lenta da Gleba e não deixar de experimentar os gelados artesanais da Milkees, com sabores feitos com produtos da marca como o Cookies & Natas, produzido com as cookies de chocolate e flor de sal, e o de Tiramisu, feito com o café de especialidade. Os gelados estão disponíveis em copo pequeno (3,50€) e grande (5€) e em cone (3,80€).