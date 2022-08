Já há data para a segunda Sunset Wine Party no The Yeatman, hotel vínico localizado em Vila Nova de Gaia. A 25 de agosto, os terraços e salas do hotel voltam a abrir-se para celebrar o verão, num ambiente descontraído ao pôr do sol.

No que respeita à seleção gastronómica, o evento dá a provar uma seleção de mariscos da costa, buffets de queijos, enchidos e saladas, petiscos típicos de verão, como os cachorrinhos, os pregos e as sandes de Leitão da Bairrada, até aos pratos de assinatura, preparados no momento pela equipa do hotel, que conjugam receitas portuguesas a sabores exóticos, para uma viagem sensorial por outras paragens. No capítulo internacional, há ainda áreas dedicadas ao sushi e às pizzas em forno a lenha, estas servidas num ambiente que recria o espírito das trattorias italianas.

Tudo isto acompanhado pela experiência vínica, com cerca de 90 vinhos à prova, numa área dedicada em que os próprios produtores apresentam os seus vinhos e dão a conhecer as histórias e curiosidades por detrás de cada uma das suas criações.

O buffet de sobremesas, chocolates e gelados artesanais é também um dos pontos altos da experiência, devidamente acompanhado por vinhos do Porto, para prolongar as conversas além do último raio de sol.

A animação está garantida noite fora ao som do DJ convidado e da animação performativa.

A Sunset Wine Party tem início marcado para as 19h00 e estende-se até à 00h00. A entrada no evento tem o custo de 110 euros por pessoa e os grupos a partir de oito pessoas beneficiam de uma redução para 100 euros por entrada.​ As reservas antecipadas para a festa de dia 25 de agosto podem ser feitas através do site do hotel e são recomendadas, devido à lotação limitada.