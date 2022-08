Inspirado pelos convívios de verão entre amigos, em torno dos sabores do churrasco, o restaurante V.P. do World of Wine (WOW) vai ter disponível, durante o mês de agosto, um menu especial de barbecue. A esplanada, já conhecida pelo serviço diário de brunch, vai transformar-se com um cenário a lembrar os arraiais: música ao vivo todos os dias, mesas corridas e grelha bem à vista de todos e a postos para preparar as iguarias.

Todos os dias, entre as 18h00 e as 22h00, vai ser possível escolher petiscos para partilhar, como a Salsicha fresca, Chouriço das Beiras ou Linguiça (6 euros/cada), e ainda pratos mais completos, como as Costelas de porco (12 euros), a Alcatra grelhada e laminada (17 euros) e o típico Franguito de churrasco (10 euros).

A esplanada do restaurante PIP, voltada para a zona da Alfândega do Porto, vai receber DJs para animar os finais de tarde e noite das quintas-feiras, sextas e sábados de agosto, entre as 18h30 e as 22h30. No exterior e num ambiente descontraído, vai ser preparada e servida pizza em forno de lenha, bem como uma seleção de vinhos, espumantes e Vinhos do Porto (a copo ou em garrafa) e ainda sangria, gin, cerveja ou os cocktails com Vinho do Porto em lata.

O restaurante V.P., a steakhouse 1828, o vegetariano Root&Vine, o Golden Catch, dedicado ao peixe e marisco, e ainda o bar vínico Angel’s Share: as esplanadas de cinco dos 12 espaços de restauração do WOW confluem na Praça Central do quarteirão cultural de Vila Nova de Gaia. Durante os fins de semana de agosto, as refeições não só serão acompanhadas pela vista deste lugar para o rio Douro e para o Porto, mas também pelas sonoridades do Jazz e pelos ritmos da dança.

O festival Jazz na Praça acontece todas as sextas (às 22h00), sábados (às 19h30) e domingos (às 15h30 e no dia 14, excecionalmente, às 18h00), com entrada livre e sem necessidade de reserva. O programa de atuações de uma a duas horas conta, entre outros, com a Orquestra de Jazz do Porto.