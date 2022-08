Venda de mel, tasquinhas com gastronomia transmontana, artesanato e música no Parque de Pedras Salgadas são alguns dos argumentos da Feira do Mel, em Pedras Salgadas, de 12 a 15 de agosto.

Destino de cura e bem-estar, o concelho de Vila Pouca de Aguiar é rico na produção de mel e de própolis. Estes produtos endógenos têm muitos benefícios para a saúde, contém propriedades que auxiliam no tratamento de doenças respiratórias, no tratamento de distúrbios digestivos, e em tratamentos de pele. Como forma de homenagear um produto importante na economia local, o Parque de Pedras Salgadas recebe a 21.ª edição da Feira do Mel que se realizará entre 12 e 15 de agosto. O evento conta com entrada gratuita. Quatro dias de um dos eventos mais emblemáticos de Trás-os-Montes, onde se une a promoção do mel, dos seus benefícios e de tudo o que envolve esta atividade económica de extrema importância para o território e que alia a apicultura, artesanato e muita música, com a atuação de Toy e dos Viva Samba Lisboa.