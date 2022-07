Todas as histórias têm um começo, e o da Gelateria La Romana aconteceu em 1947, em Rimini, no coração da região da Romagna, em Itália. Foi ali que a primeira geladaria abriu portas e foi batizada pelo seu fundador numa homenagem à sua filha. Nas décadas seguintes, a marca internacionalizou-se e abriu geladarias na Alemanha, Áustria, Arábia Saudita, Dubai, Espanha, Roménia e Portugal.

Chegado o verão, a La Romana reincide numa das suas especialidades da estação, a tosta de gelado (5 euros). Num mix de quente e frio, a cremosidade de três bolas de gelado contrasta com o crocante do pão brioche integral torrado. Os consumidores podem desfrutar da tosta de gelado com talheres ou como se de uma tosta normal se tratasse.

Com um toque menos excêntrico, a La Romana, apresenta também as suas Cremolatas, mais cremosas do que um granizado tradicional, mas igualmente refrescantes. As Cremolatas estão disponíveis em dois sabores: limão e manga, e em três tamanhos, pequeno (3 euros), médio (3,5 euros) e grande (4 euros).

A geladaria está sediada na Rua de São Nicolau, n.º 44, com o horário de funcionamento das 13h00 às 23h00 (todos os dias).