Cada conjunto “My Own Mélange à 3” é constituído por três garrafas de 75cl, cada uma com uma das castas que compõe o vinho Mélange à 3: Touriga Nacional, Tinta Roriz e Alfrocheiro, um funil e proveta de vidro, um salva-gotas, duas garrafas vazias de 37,5cl com rótulos personalizáveis e rolhas bartop. No fundo, tudo o que é necessário para criar um Mélange à 3 com a assinatura de cada consumidor.

Isto, com a possibilidade de provar, experimentar diferentes percentagens, eleger o lote preferido e partilhá-lo com amigos e familiares.

O kit "My Own Mélange à 3" está disponível no site Vinho em Casa com um preço de 40 euros.