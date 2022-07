A materialização do conceito “O meu Porto seguro” faz-se através de quatro traças históricas de casas portuguesas, correspondentes às quatro referências de Porto Ferreira - Lágrima, Branco, Tawny e Ruby -, com elementos que constam do imaginário coletivo.

Desta forma, a roupa a secar à janela, um gato na varanda, a bandeira portuguesa, o azulejo e vasos de flores nas varandas ilustram as embalagens que guardam garrafas de vinho do Porto. Por detrás de cada janela é ainda possível vislumbrar as vivências dos seus habitantes, à boa maneira portuguesa, entre familiares e entre amigos.

Atualmente, Ferreira constitui uma das principais marcas nacionais de vinho do Porto, detida pela Sogrape, uma empresa familiar portuguesa com uma longa tradição na produção e comercialização de vinhos e criadora do Mateus Rosé.