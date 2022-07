Finger food, cocktails e música ao vivo num terraço lisboeta com vista sobre a cidade

No terraço do Mama Shelter Lisboa existe um amplo espaço equipado com camas balinesas, espreguiçadeiras e decoração exuberante, tudo enquadrado entre muita vegetação, luzes decorativas e uma vista panorâmica da cidade de Lisboa, desde o Castelo de São Jorge à Ponte 25 de Abril, passando pela Basílica da Estrela e pelo Cristo Rei.

A complementar a decoração, o terraço conta com uma ilha com bar em que a aposta vai para os cocktails de autor. Há sugestões como o Papa Loves You (12 euros) – uma combinação de gin, agave, sumo de maçã, ginger ale e menta –, mas não faltam opções com as mais diferentes bebidas espirituosas.

créditos: @Francis Amiand

Há ainda uma diversa oferta de snacks e finger food: Baba Ghanoush, Labneh e Húmus (19 euros), Tábua de queijos e presunto (24 euros), Stracciatella e Grissini (10 euros), são apenas algumas das sugestões.

Outra das vertentes é a programação musical: independentemente do dia da semana, há uma DJ booth integrada no bar e uma zona de entretenimento pronta para receber locais e visitantes. Todas as semanas é divulgado, nas redes sociais, o programa com as atuações de DJs e sessões de música ao vivo.

O espaço instalado na Rua do Vale de Pereiro, nº 19, tem capacidade para 200 pessoas e funciona de quarta-feira a domingo, das 17h00 às 23h00.