Centenária Casa Piriquita abre no coração de Lisboa

Quem passa por Sintra não passa sem provar os famosos travesseiros de massa folhada e com um recheio de creme de ovo e amêndoa, sem que lhes falte um ingrediente secreto. O ponto de referência para provar estas delícias, assim como as queijadas, é a centenária Casa Piriquita, fundada em 1862, por Constância Gomes.

Volvidos 160 anos sobre a inauguração do estabelecimento, e no seu mês de aniversário, a pastelaria leva a receita dos travesseiros até ao coração da cidade de Lisboa com a abertura de uma loja na Avenida de Roma, na porta com o número 20.

Foi na década de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, que a Casa Piriquita sentiu necessidade em inovar, face às dificuldades vividas naquele período. Constância Luísa Cunha, filha da fundadora, ao ler um livro de receitas antigo, deparou-se com a receita do Travesseiro.

O estabelecimento funciona de segunda a sexta, das 8h00 às 19h30, ao sábado, das 9h00 às 19h00. Encerra ao domingo.