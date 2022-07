Restaurante Akla celebra verão com menu vegan e novidades no brunch

O restaurante Akla, InterContinental Lisbon, apresenta agora um menu totalmente vegan, que estará disponível para ser provado a partir de 19 de julho. Para começar, o chef Eddy Melo sugere Creme de cenouras assadas no josper, leite de coco, ras-el-hanout e cebolinho. Já para prato principal, os visitantes podem optar por uma Salada de quinoa e lentilhas, fava baby, cabeça de aipo, beterraba bio, cremoso de abacate, tofu crocante e dragon fruit ou um Risotto de brocolinis, queijo parmesão vegan, tofu picante, semasmo torrado e cebolo. E porque uma refeição sem sobremesa não tem o mesmo sabor, o chef preparou um delicatesse de Chocolate negro, malagueta, espuma de manga e sorbet de framboesa.

InterContinental Lisbon

Até ao primeiro fim de semana de setembro, o brunch da unidade hoteleira ganha novos e elementos: Panquecas com ananás grelhado e creme mascarpone; Waffle com creme de limão e oreos; Bruschetta com abacate, tomate, cogumelhos e cebola roxa; Bruschetta com humus, tomate cherry e azeitonas e Salada de Verão com manga, mel, tomate cherry, pão, queijo, entre outros. Para uma harmonização perfeita, a carta também terá milkshakes de pêssego, morango e chocolate.

Já para quem preferir tomar um copo depois do trabalho ou da praia ou mesmo antes dos festivais de verão, poderá agora experimentar os cocktails especiais para esta época do ano: Summer "Beirão" Tonic (Licor Beirão, Laranja, Água Tónica, Menta) e Summer Gin Aperol (Gin, Aperol, Licor Italicus, Lima).

Recorde-se também que a InterContinental Hotels Group está com uma campanha de verão a decorrer, que oferece desconto até 25% para reservas até dia 2 de agosto, sendo que a estadia poderá ser até 31 de janeiro.

As reservas podem fazer-se pelo telefone 213 818 700 ou e-mail lisha.reservations@ihg.com