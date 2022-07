A Festa Branca - Wine Party Setúbal, tem um novo anfitrião. Esta que é já a 5ª edição vai realizar-se num dos edifícios históricos da cidade, a Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal (EHTS), localizada junto à Doca do Comércio e à Doca de Recreio das Fontainhas, com o Rio Sado mesmo ao lado.

Assim, este sábado, entre as 17h00 e as 23h00, estarão em prova gratuita cerca de 200 vinhos portugueses e Moscatéis de Setúbal, se gostar muito de alguns vai poder comprar “vinho a copo” e/ou garrafa a preços especiais. Para acompanhar há iguarias com a assinatura da equipa de cozinha da EHTS. As novas receitas de choco frito e bifanas, com um toque especial, prometem sanduíches, ainda haverá uma opção vegetariana, queijos e enchidos para partilhar e as Tortas de Azeitão.

A música está entregue ao DJ Pedro Monchique, residente desde a primeira edição, “embaixador” da cidade de Setúbal e da Festa Branca, acompanhado ao saxofone por Sandro SanSax Ferro.

Os bilhetes estão à venda nas lojas Fnac, Worten, CTT e El Corte Inglés, online em Bolt e Feverup, bem como no telemóvel a partir da aplicação Fever.

Em pré-venda os preços são mais vantajosos. Até ao final da próxima sexta-feira o bilhete single custa 15 euros e o duplo 25 euros. No dia da festa os bilhetes poderão ser adquiridos no check-in do evento, mas custará 20 euros e não haverá bilhetes duplos. Todos os bilhetes contemplam a oferta do copo para a prova livre de todos os vinhos.