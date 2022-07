Baga Bairrada com “Grande Ouro” e eleito “Espumante Revelação de Portugal” em concurso mundial

Integrada no “Concurso Mundial de Bruxelas”, a primeira sessão dedicada em exclusivo a espumantes realizou-se nos dias 1 e 2 de julho, em Portugal, na Bairrada, tendo reunido quase 1000 amostras a concurso, oriundas de 23 países. Os resultados já são conhecidos com a Bairrada a ver 19 espumantes premiados, um deles eleito como “Espumante Revelação de Portugal” e medalha “Grande Ouro”. Trata-se do Quinta dos Abibes Baga Bairrada branco 2015, uma nova referência da categoria de espumantes Baga Bairrada, projeto lançado pela Comissão Vitivinícola da Bairrada em 2015. Este espumante é uma estreia e vai chegar ao mercado em setembro deste ano, com um preço de venda ao público de 40 euros.

Comissão Vitivinícola da Bairrada

A Bairrada arrecadou outra medalha de “Grande Ouro”, entregue ao Quinta de S. Lourenço Blanc de Noirs Bruto branco 2011, das Caves do Solar de São Domingos. O “Ouro” foi entregue a oito espumantes e a “Prata” a nove. Portugal foi o quatro país mais premiado, sendo que dos 85 espumantes galardoados, 19 têm o selo de certificação da Comissão Vitivinícola da Bairrada. Produtora há mais de 130 anos, de notar que é na Bairrada que são produzidos mais de metade (53%) dos espumantes nacionais, o que equivale a aproximadamente 7,5 milhões de garrafas.

Feitas as contas, de entre os produtores premiados, o que arrecadou mais medalhas foi precisamente a Quinta dos Abibes, com três distinções – uma “Grande Ouro” e duas “Ouro”. A Caves São João arrecadou uma medalha de “Ouro” e duas de “Prata”; a Caves da Montanha uma medalha de “Ouro” e uma de “Prata”; e a Adega de Cantanhede duas medalhas de “Prata".

Comissão Vitivinícola da Bairrada

Esta primeira sessão do “Concurso Mundial de Bruxelas” dedicada apenas a espumantes teve lugar no Museu do Vinho Bairrada e a organização envolveu os criadores do Concurso, assim como a ViniPortugal, a Comissão Vitivinícola da Bairrada, a Associação Rota da Bairrada e o Município de Anadia. Contou ainda com o apoio da Turismo Centro de Portugal e do Instituto da Vinha e do Vinho.

GRANDE OURO

Quinta dos Abibes Baga Bairrada branco 2015 (Quinta dos Abibes)

Quinta de S. Lourenço Blancs de Noirs 2011 (Caves do Solar de São Domingos)

OURO

Casa do Canto Grande Reserva Bruto branco 2016 (Casa do Canto)

Montanha Baga Bruto 2018 (Caves da Montanha)

Unum Super Reserva 2011 (Caves Primavera)

Quinta do Poço do Lobo Arinto e Chardonnay 2018 (Caves São João)

Sublime Brut Nature 2011 (Quinta dos Abibes)

Quinta dos Abibes Baga rosé 2020 (Quinta dos Abibes)

Prior Lucas Baga Bairrada rosé 2019 (Prior Lucas)

Azul Portugal Bruto branco 2017 (Saven Sa)

PRATA

Marquês de Marialva Bical Arinto Reserva Bruto branco 2017 (Adega de Cantanhede)

Marquês de Marialva Blanc de Blancs Bruto branco (Adega de Cantanhede)

Castelo da Lapa Bruto branco 2019 (Caves da Montanha)

Luíz Costa Bruto Natural branco 2016 (Caves São João)

Quinta do Poço do Lobo Baga branco 2018 (Caves São João)

Encontro Reserva Bruto branco 2015 (Global Wines)

Aliança Grande Reserva Bruto branco 2017 (Aliança Vinhos de Portugal)

Borga branco 2015 (Campolargo)

Quinta da Lagoa Velha Touriga Nacional rosé 2019 (Quinta da Lagoa Velha)