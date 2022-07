As festas a findar a tarde nas ruínas romanas de Troia incluem visita livre ao sítio arqueológico, assim como a degustação de néctares das casas convidadas. Desta forma, ao som do jazz do Trio de Ivo Soares, o primeiro pôr do sol sob o tema vinho e música faz-se a 20 de julho com a casa produtora Filipe Palhoça Vinhos.

A 27 julho, será a vez da Venâncio da Costa Lima apresentar os seus néctares, acompanhado de Bossa Nova com Trio de Susana Cruz. Já em agosto, a 3, a Adega de Palmela empreende uma prova de vinhos ao som do fado com o quarteto Deolinda de Jesus.

Uma semana mais tarde, a 10 agosto, o produtor ASL Tomé sobe ao palco com standards de Jazz e Bossa Nova, a cargo do trio de Maria João Matos.

A 17 agosto, a Adega Camolas, apresenta-se, assim como o trio Susana Martins para, mais tarde, a 24 agosto, a Casa Ermelinda Freitas, dar mostra dos seus vinhos acompanhados de vários estilos musicais, com Duo Conceição Silva.

Os concertos vínicos orçam os 10 euros por pessoa com as crianças até aos 12 anos a não pagarem. Os ingressos podem ser adquiridos através do telefone 939 031 936 ou pelo e-mail arqueologia@troiaresort.pt