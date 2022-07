Já é conhecido o calendário das Sunset Wine Parties que, ao longo do verão, se estendem pelos terraços e salas de eventos do The Yeatman para dar a provar vinhos e petiscos, ao ritmo do pôr do sol que pinta de cores quentes a vista sobre o Rio Douro e a zona Ribeirinha do Porto. A primeira Sunset Wine Party acontece a 21 de julho, a partir das 19h00.

O hotel, instalado em Vila Nova de Gaia, reúne mais de 30 produtores de vinho nacionais, que irão apresentar três sugestões para brindar aos dias quentes entre espumantes, vinhos brancos, tintos e Portos, num total de mais de 90 referências à prova.

Mas nem só de vinho se faz a experiência. Ao longo dos terraços e salas do hotel, são vários os pontos de paragem para aliciar, desde uma vasta seleção de ostras e mariscos, sushi, queijos e enchidos, saladas e pratos frios, pratos quentes, doces, e várias sobremesas. O chef Ricardo Costa reúne algumas das iguarias mais apetecíveis do verão, desde os cachorrinhos, às sandes de leitão ou aos sorvetes artesanais. A música envolve o ambiente, prolongando a festa pela noite dentro.

A entrada nas Sunset Wine Parties tem o custo de 110 euros por pessoa. Os grupos a partir de oito pessoas, beneficiam do valor especial de 100 euros por pessoa. As festas têm início marcado para as 19h00 e prolongam-se até à 1h00, sendo que as apresentações dos vinhos pelos próprios produtores terminarão pelas 22h00.

Este ano, as festas terão lotação mais limitada, pelo que se recomenda reserva antecipada através do site do hotel.

As restantes edições da Sunset Wine Party estão marcadas para 25 de agosto e 15 de setembro.