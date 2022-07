A principal novidade do restaurante do Lift Rooftop, que tem vista privilegiada para a cidade do Porto, é o brunch, disponível todos os dias, entre as 11h00 e as 15h00, sendo que há três opções possíveis. O Street Brunch custa 13,5 euros e inclui eggburger, mini waffles e bolo do dia, mix de frutas ou iogurte grego com granola, sumo natural ou mimosa, café ou chá.

Para quem procura uma opção vegetariana, há o Forest Brunch (14 euros), em que apenas muda o primeiro prato, que é, neste caso, uma tosta em pão brioche com espinafres, cogumelos salteados, ovo, queijo de Azeitão, nozes e mel. Por fim, a carta contempla o Fresh Brunch (14,5 euros) em que a única diferença é, novamente, a tosta, já que esta opção chega em pão transmontano (massa mãe) com rúcula, tomate, salmão fumado e feta.

Entre as novidades, há sandes e petiscos, durante todo o dia, assim como novas propostas de cocktails de criação própria, sob a orientação do bartender Afonso Garcia, com o rum, tequilla e Martino Bramble em destaque. Estas bebidas têm o nome de grandes músicos, como o King Elvis (com Bacardi, Dark Rum e ananás, por 8,9 euros). A lista inclui, também, uma maior seleção de vinhos branco, tinto e rosé, bem como no vinho do Porto.

Além da comida deliciosa e da vista privilegiada para a cidade, o Lift Rooftop aposta na animação, com DJ Set, de quinta-feira a domingo, ao final da tarde. O programa musical pode ser consultado todas as semanas na página de Instagram do rooftop do ViaCatarina Shopping.