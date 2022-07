Para completar a oferta de brunch e a carta de cocktails, o Monarca apresenta novas opções para partilhar, entre copos e conversas de amigos. Há novas tábuas de enchidos e queijos no brunch bar que cruza a Miguel Bombarda com a Rua de Cedofeita, no Porto. No que toca às tábuas, refira-se a de queijos (9 euros), a de enchidos (9 euros), a mista (14 euros) e alguns petiscos como queijo feta com azeitonas e pão (4 euros), Hummus com pão pita (4,5 euros) ou chouriço assado (4,5 euros). Para finalizar, Brownie Caseiro de chocolate com bola de gelado (4 euros)

Para as tábuas de iguarias regionais, o chef confiou em produtos de Trás-os-Montes, de onde originou a seleção do queijo de vaca amanteigado, queijo de cabra curado, e queijos apimentados. O presunto, chouriço, salpicão e morcela chegam ao centro do Porto desde Famalicão através do produtor Seara que ali os produz. As tábuas são geralmente acompanhadas de pão, crackers, frutos secos, azeite balsâmico, alecrim e compotas.

Para acompanhar as novidades gastronómicas, apesar de a carta de cocktails ser alargada, entre clássicos e bebidas de assinatura, é sobre a Sangria Monarca que recai a recomendação. Esta sangria de frutos vermelhos frescos, envoltos em espumante rosé e uma seleção de bebidas orça os 6 euros o copo e 23 euros o jarro de 2 l.

Monarca Rua de Miguel Bombarda, nº 18, Porto Contactos: telefone 916 558 104; e-mail maresdesucesso@gmail.com

As tábuas de iguarias nacionais e cocktails estão disponíveis todos os dias, durante todo o horário de funcionamento do Monarca. Até às 18h00, pode usufruir-se também da carta de brunch, onde os Ovos Benedict e as panquecas são soberanos.