Cervejaria Antárdida promete “mergulhos” na gastronomia da costa portuguesa sem sair de Lisboa

A fazer lembrar uma gruta submarina, onde os caranguejos e peixes da Bordallo Pinheiro são estrelas, na decoração predominantemente em tons de azul e cobre, na Cervejaria Antártida encontra-se uma carta diversificada. Começando pelas “tapas”, sobressai o choco frito de Setúbal, o pica-pau de novilho, as batatas fritas à moda do Porto, a salada de polvo, o presunto ibérico, não esquecendo a tábua de queijo Serra da Estrela Casa da Ínsua e o preguinho do lombo.

Nos mariscos, a ementa da Cervejaria Antártida apresenta o camarão cozido, camarão grelhado, gambas à guillo, os percebes, a sapateira recheada e as amêijoas à Bolhão Pato. Já a Mariscada Antártida, uma mescla de sapateira, camarão, mexilhão e percebes, é um dos destaques da variada carta.

Olhando para as ofertas de peixe, destacam-se o hot dog de camarão e o típico arroz de marisco. Já nas carnes, destaque-se o tradicional bitoque de vitela, o bife à Antártida (do lombo ou da vazia) e o naco de vitela na pedra.

Cervejaria Antárdida

Para os vegetarianos, a Cervejaria Antártida também apresenta três opções, entre a omelete com cogumelos, o caril de legumes e o hambúrguer vegetariano.

Os mais pequenos têm ementa concebida especialmente a pensar nos seus gostos gastronómicos. A Antártida tem à disposição o menu infantil para crianças até aos dez anos, com o bifinho de peru, os douradinhos e os croquetes de carne.

Cervejaria Antárdida Terreiro do Paço – Ala Poente, Praça do Comércio, n.º 10, Lisboa



Nas sugestões de sobremesas, saliente-se a fruta da época e tropical, o bolo de bolacha crocante, a delícia de caramelo ou de laranja, um sorbet de limão com vodka, entre outras opções refrescantes.

Para acompanhar as refeições, a Antártida tem uma oferta vínica onde se destacam os vinhos branco, tinto, rosé, espumante e aguardente Casa da Ínsua, complementado com um variado leque de cervejas, incluindo as artesanais Seleção 1927.