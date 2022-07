Viagem ao México na carta de verão do aveirense restaurante Clandestino

Este conceito do Clandestino by Salpoente consagra um trimestre a um estilo de comida por continente, sempre numa filosofia de street food e que permite dar a conhecer sabores e aromas do local escolhido. Após a visita ao continente asiático, à Tailândia, o Clandestino regressa às Américas, nomeadamente ao México, um país cuja street food já faz parte da nossa cultura, televisiva e gustativa.

Para entradas o Clandestino apresenta os clássicos Nachos com Guacamole (4,5 euros), o clássico prato com abacate, pimento, cebola; as Galletas Molcajete, (5 euros) uma mistura de tomate san marzano, salsicha de aves, salsa, chalota, malagueta.

México rima também com sabores fortes, mas descomplicados. Nos pratos principais temos, a exemplo das outras “ClandTrips”, uma pizza e um prato típico. Burrito de Chambão e feijão-preto (10,5 euros), o tradicional burrito mexicano com Chili de chambão e feijão-preto, salada de couve, aioli de tomilho, milho grelhado, queijo ralado e jalapeno.

Já na Pizza Chili (9,5 euros) prepondera o tomate san Marzano e mozzarella fior di latte, aos quais se juntam o frango do campo, jalapeños, molho de salsa, molho de pimento vermelho e queijo parmesão.

Para sobremesa, o Clandestino propõe a “Pina Colada” (5 euros) – uma salada de Abacaxi grelhado, malagueta, coentros, mostarda, crumble de chocolate, gelado de coco, zeste de lima, licor de coco, água de coco e espuma de batida de coco. A viagem completa, com uma entrada, prato e sobremesa, fica por 18,95 euros.

O Grupo Salpoente escolheu para o Clandestino by Salpoente uma localização estratégica – junto à Universidade de Aveiro, Hospital e vários serviços públicos, ao Bairro do Alboi e junto ao Jardim da baixa de Santo António. Está situado na Rua Luis Bráz Abreu, 3 e abre das 12h às 15h e das 19h às 22.30h estando também disponível em modo take away e delivery.