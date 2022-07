Le Club Sushi & Disco, o espaço que vai aquecer com festa as noites algarvias

Com inauguração marcada para 16 de julho, o novo conceito que vem animar as noites algarvias foi criado a pensar em todos aqueles que passaram bons momentos neste espaço em frente ao mar, mas também nas gerações mais jovens.

Localizado no exterior, o novo restaurante de sushi da Praia de Santa Eulália combina pratos asiáticos com música e a energia do oceano. A vista para as ondas é complementada por um ambiente cosmopolita de festa e animação até às 3 da manhã.

Na carta assinada por Celso Padeiro, Chef Executivo do Grande Real Santa Eulália e Capitão da Equipa Olímpica de Culinária Portuguesa, destacam-se os nigiris, os hosomakis, os gunkans, os uramakis, os temakis, o sashimi, os signature rolls, os fresh spring rolls, as tempuras, os tatakis, as gyosas, as bowls e as saladas, com opções vegetarianas. Por fim, entre as sobremesas, encontram-se uma bola gelada de yuzu e maracujá com sashimi de abacaxi, um mochi de manga, framboesa e chá verde com creme de sésamo, e muitas outras.

Grande Real Santa Eulália Resort & Hotel Spa

O Le Club Sushi & Disco criou a “The Sushi Summer Experience”, composta por uma prancha de centenas de peças de sushi – 300 peças para 12 pessoas ou 500 peças para 20 pessoas – e acompanhadas de garrafas de champanhe Moët & Chandon, pensada para ser vivida numa sala privada exclusiva.

Aos sábados, o Le Club Sushi & Disco será palco das “Revival Summer Sessions”, que prometem fazer vibrar as noites de Albufeira com músicas dos finais dos anos 90 e início dos anos 2000.

A noite de arranque das “Revival Summer Sessions” será a 30 de julho e estará a cargo de Pete tha Zouk, conhecido pelo êxito "I Am Back Again". Ao longo das semanas seguintes, poderá assistir ao vivo ao DJ Pedro Tabuada, ao DJ Carlos Manaça e tantos outros nomes. Já na noite de encerramento, o Le Club Sushi & Disco recebe o DJ Vibe.

O Le Club Sushi & Disco estará aberto todos os dias das 19h00 às 3h00, e o serviço de jantar funcionará até às 00h00 durante o mês de julho e até às 1h00 em agosto.