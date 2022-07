Produzidos pela start-up Portugal Bugs, sediada em Matosinhos, os novos produtos à base de insetos disponibilizados nas lojas Continente têm o selo Continente Food Lab, projeto que permite divulgar artigos inovadores e tendências alimentares mundiais.

Tasty Crickets com sal marinho (4,49 euros), com Tomilho e Pimenta (4,49 euros) e com Tomate e Orégãos (4,49 euros) são as três novidades disponíveis de grilos desidratados (Acheta domesticus). Podem ser consumidos como snack ou adicionados como topping estaladiço em saladas, sopas e massas.

“Os insetos, consumidos por cerca de um terço da população mundial, constituem uma fonte proteica sustentável, são ricos em fibra, vitaminas, minerais e em ácidos gordos essenciais”, salienta o Continente em comunicado, sublinhando que “quando comparada com outras fontes proteicas animais, a produção de insetos tem menor impacto ambiental devido à menor pegada hídrica, menor emissão de gases com efeito de estufa, menor consumo de ração e menor exigência de solo fértil”.

O Continente iniciou a comercialização de produtos alimentares à base de insetos após a Direcção-Geral da Alimentação e Veterinária (DGAV) ter autorizado o consumo de sete espécies de insetos no país. Os primeiros produtos foram lançados em agosto de 2021, através do Continente Food Lab. Recorde-se que são seis as espécies de insetos que a DGAV permitiu para comercialização e consumo em Portugal, entre eles, dois tipos de grilos, dois tipos de larvas, um gafanhoto e um besouro.

“As barras cruas de insetos (disponíveis em quatro combinações de sabores: chocolate e amêndoa, figo e laranja, maçã e canela, manteiga de amendoim e mel) são as referências com maior número de vendas nas lojas Continente”, informa a chancela.

Ainda sobre os produtos alimentares à base de insetos, o Continente adianta que “podem causar reações alérgicas a consumidores com alergia conhecida a crustáceos e produtos derivados e aos ácaros do pó”.