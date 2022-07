Pisa da uva, provas de vinhos e um almoço tradicional num dia memorável numa quinta duriense

No decorrer do dia em que dura o programa desenhado pela Churchill's é possível ter uma verdadeira lição sobre o Vale do Douro e a viticultura única da região. Ao chegar à quinta, os convidados trocam de roupa para o seu “Kit Douro” e estão prontos para se juntar às tradições seculares, enquanto colhem uvas com a equipa de viticultura de Churchill’s. Após um lanche a meio da manhã, chega a altura de desfrutar de uma degustação dos vinhos do Porto da Churchill’s e de provar os vinhos do Porto Churchill’s Quinta da Gricha Vintage, produzidos apenas com uvas daquela propriedade, enquanto se desfruta de uma vista panorâmica nos terraços das vinhas.

Depois, começa a verdadeira diversão. Os convidados juntam-se à equipa que vai pisar as uvas nos antigos lagares de granito, que datam de 1852. A Churchill’s é uma das poucas casas de vinho do Porto que ainda pisa todas as suas uvas a pé, porque acredita ser esta a melhor forma de produzir vinhos do Porto de alta qualidade.

A jornada termina com um almoço, servido no Pátio das Laranjeiras, baseado na gastronomia tradicional. A refeição é composta por três pratos e acompanhada pelos frescos vinhos do Douro da Churchill’s, e fecha com um Porto Vintage muito especial.

O preço da experiência orça os 185 euros por pessoa, para grupos de 12 pessoas por dia, no máximo. Reservas para quatro pessoas terão um desconto de 10%.

As reservas podem ser feitas através do site ou do endereço de e-mail quintadagricha@churchills.pt