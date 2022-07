A festa ao pôr do sol com assinatura Dalva promete ser um momento de celebração do verão, que terá como grandes protagonistas os vinhos da marca principal de assinatura da histórica C. da Silva. A festa começa pelas 18h00 e conta com a participação de um DJ ao vivo.

A entrada nesta “Dalva Sunset Party”, no Anje Café (Rua de Paulo da Gama, Porto) é livre e todos os participantes terão direito a uma welcome drink, que tanto poderá ser um copo de vinho branco Dalva, como um dos dois cocktails de assinatura, feitos com vinho do Porto desta marca: o Dalva Chilli – com base de Dalva Porto Rosé, gelo e pimenta Cayenne – ou o Dalva Ginger – uma reinvenção do Porto Tónico, com base de Dalva White, água tónica, gengibre e rosmaninho.

Fundada em 1862, a C. da Silva Vinhos é uma casa de tradição na produção de vinho do Porto.