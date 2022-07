O conceito Wines & Tapas tem como base uma seleção de petiscos, totalmente algarvios, feitos com ingredientes frescos, colhidos no Pine Cliffs Resort, e da região. As opções são as mais variadas e vão de queijos a chouriço assado em aguardente de medronho. Também a seleção de vinhos é da região. Com música e a funcionar das 18h30 às 22h30, de terça-feira a sábado, este novo conceito promete animar o exterior do Mimo, na praceta dos limoeiros.

Com a reabertura, chegam também muitas novidades: durante todo o dia, o Mimo Algarve vai funcionar como Espresso Bar, onde será possível encontrar pastelaria artesanal e cafés de assinatura. A Loja Gourmet apresenta novos produtos locais de marca própria “Vale do Freixo”, que visam promover a região, tais como chás, compotas, mel e azeite, entre outros. Este ano foi também lançada a primeira cerveja artesanal, de marca própria: a Falésia. Estará à venda no Mimo por 3,5 euros e terá vários tipos de cerveja disponíveis: Pilsner, Amber Ale, IPA e Stout.

As experiências gastronómicas também estão de volta. Tanto as crianças como os adultos podem aprender a história e origem dos pratos, tendo a oportunidade de prepará-los e prová-los.

A propósito da comemoração dos 30 anos do Pine Cliffs Resort, serão ainda convidados alguns dos mais reconhecidos chefs nacionais de forma a celebrarem o aniversário com quatro jantares exclusivos, entre julho e agosto. Para participar nesta “Chef’s Table at Mimo” foram desafiados os chefs Marlene Vieira, Óscar Geadas, Rui Paula e Vítor Sobral.