La Cosa Nostra Pastas & Pizzas, o novo representante da cozinha italiana artesanal em Cascais

À frente desta nova empreitada está a “máfia” de saltos altos, que reúne a sócia Daniela Azeredo e a chef Patricia Jácome. A dupla aposta em produtos de qualidade, como o molho de tomate artesanal e as pizzas de inspiração napolitana com massa fermentada durante 24 horas.

“A comida de inspiração italiana é fresca, simples e usa poucos ingredientes. Mas eles têm de ser excelentes. Assim, recorremos sempre a produtos frescos e que são entregues diariamente no restaurante”, explica Daniela.

Para começar a experiência, o menu de antipasti oferece a Caponata (7,5 euros), com beringelas, curgetes, cebolas e pimentos salteados ou a Tábua de queijos e carnes frias italianas (Tavolo di formaggi e salsicce, 18 euros).

créditos: Maria Mattos

Da seleção de pizzas e massas ganham destaque a Pizza Al Mare, com as amêijoas a abrirem sobre o molho de tomate e finalizada com manjericão (14,95 euros), o Spaghetti alla bolognesa La Cosa Nostra (15,5 euros), o Tagliatelle al limoni (12,95 euros), uma pasta ideal para o calor devido ao toque refrescante do molho de limão ou o Spaghetti alle Vongole (15,5 euros), com um molho leve e que sabe a mar.

No primeiro verão deste restaurante e bar temático, com decoração e projeto de Laura Lasarin, Maitê Andrade Brambilla e Junior Brambilla, pode-se ainda apreciar uma salada. Os destaques ficam a cargo da Caprese, a clássica reunião da mozzarella de buffala, tomate cherry e pesto (8,5 euros) ou a Pere e Crema di Gorgonzola, com uma mistura de alface, pepino, rabanete, pera caramelizada, creme de gorgonzola e pesto.

créditos: Maria Mattos

A carta de bebidas inclui uma seleção de vinhos e cocktails, mas o brinde à estação mais quente do ano é com a Sangria de vinho branco ou tinto, servida a copo (3,5 euros) ou a litro (15 euros).

La Cosa Nostra Pastas & Pizzas

Rua Alexandre Herculano, n.º114 A, Cascais – Centro da Rua Amarela

Contactos: tel. 211 573 528

Antes de encerrar este percurso, digno de cinema, há que experimentar a Torta Fredda al Cioccolato e Gelato, um bolo trufado de chocolate e frutos secos, acompanhado de gelado (5 euros) e a Panna Cotta Basilico e Pomodoro, com manjericão e geleia de tomate (3,75 euros).