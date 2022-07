Burlesco, música e nova carta marcam o verão no Emporium Mercearia & Pub

O Emporium Mercearia & Pub começa o verão repleto de novidades quentes, como as altas temperaturas da estação. Uma das principais é o retorno do espetáculo burlesco Cabaret d'Ourique que acontece no pub, localizado no piso inferior do espaço. O evento volta em três apresentações inéditas. Um espetáculo com showgirls, magia, burlesco e muita música.

A produção é da Grande Cabaret Lisboa - Clube de Artistas. A anfitriã e cantora será Louise L'Amour e a showgirl residente é Veronique DiVine. Os espetáculos acontecem nos dias 28 de julho, 25 de agosto e 29 de setembro. A casa abre às 20h00 e o bilhete custa 12 euros – tem como oferta um copo de vinho, uma imperial ou uma água.

Emporium Mercearia & Pub

Na cozinha a novidade é o chef Itamar Neto, natural de Pernambuco, conta com mais de dez anos de experiência em gastronomia. “Cheguei a Lisboa em março para adquirir novas experiências na gastronomia. Hoje tenho orgulho de assumir a cozinha do Emporium Mercearia & Pub”, conta o chef, que também assina a nova ementa de pratos do dia, como bitoques e bacalhau com natas, servidos durante a hora de almoço.

Um dos destaques são os novos pratos principais como Nhoque de banana da terra com cubinhos de bacon e carne seca (12 euros); Peixe do dia e espinafres com molho branco de limão (18 euros); Frango assado com puré de batata trufado (12 euros); Lombo de porco grelhado com demi-glace, couve Pak Choi e batata rústica (15 euros); Arroz, cozido no caldo da costela, com filé de costela de novilho no demi-glace (16 euros); e Lombo de novilho grelhado com demi-glace e couve toscana, acompanhada com batata rústica (22 euros). A lista de acompanhamentos também foi atualizada com Puré trufado (5 euros), Legumes salteados (3 euros) e outros.

Emporium Mercearia & Pub

A nova carta conta ainda com outras muitas novidades. Nas entradas os Chips de banana com chutney de cebola (3 euros); as Gambas salteadas com molho beurre blanc (10 euros); o Pastel de costela de novilho desfiado com queijo coalho (5 euros); a Coxinha de frango (5 euros); a Batata rústica com queijo e bacon (5 euros); e Pão artesanal de queijo recheado com chouriço (4,5 euros).

Emporium Mercearia & Pub Rua Saraiva de Carvalho, nº 115, Campo de Ourique, Lisboa Contactos: tels. 218 036 966/911 087 199

O andar de cima continuará como restaurante e garrafeira e o pub permanece no piso inferior, com a sua programação musical, entre eles o espetáculo burlesco Cabaret d'Ourique. O espaço, em Campo Ourique, aposta numa mistura da gastronomia e cultura portuguesa e brasileira, autoria dos sócios Flavius Rangel e Felipe Barboza.