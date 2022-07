Moscatel que celebra 60 anos do bicampeonato europeu do Benfica custa mais de 6.000 euros

O lançamento junta a empresa vinícola de Setúbal ao estilista Nuno Gama, a quem coube o design do rótulo bem como a embalagem especial que guarda o vinho com o preço de 6.162 euros. “Serão colocados em pré-venda já esta semana 60 estojos e os 20 primeiros compradores desta edição estão automaticamente convidados a estarem presentes no lançamento do vinho, a 4 de setembro, num jantar com membros da direção do SLB, com o administrador da José Maria da Fonseca, António Maria Soares Franco, o estilista Nuno Gama, o CEO da Martins Wine Advisor, Cláudio Martins, e velhas glórias do clube da Luz”, lemos no comunicado que anuncia o lançamento.

O moscatel de 1961 e 1962, anos das vitórias europeias do Sport Lisboa e Benfica (SLB), homenageia não só o clube e os seus adeptos, mas é, em simultâneo, “um produto premium, raro, exclusivo e inédito, o que o torna um bem para investimento, com grande potencial de crescimento económico”, adianta Cláudio Martins, CEO da Martins Wine Advisor, entidade que prestou consultoria ao lançamento deste moscatel. “Apesar de ser um vinho com a marca SLB, é, acima de tudo, um vinho único, que interessa a colecionadores e investidores de vinho, a apreciadores de vinho, no geral” conclui.

“A união do Sport Lisboa e Benfica da Martins Wine Advisor, da José Maria da Fonseca e do Nuno Gama, com dois produtos licorosos com 60 anos de vida cada um, constituem por si só algo único e distinto corporizado nesta edição muito limitada e de excelência”, sublinha Miguel Bento, diretor comercial e marketing do SLB.

Para António Maria Soares Franco, administrador da José Maria da Fonseca, “acreditamos que estes vinhos Moscatel de Setúbal de 1961 e 1962 terão adeptos não só junto dos simpatizantes do SLB, mas de todos aqueles que apreciam vinhos raros e com elevado potencial de valorização”, adianta.

O estilista Nuno Gama entende que esta edição é uma homenagem ao que “almejam sempre mais. Fui abençoado por Azeitão, pela serra da Arrábida, pela receita das Tortas de minha avó e pelo Moscatel, entre muitos outros. Fazem parte do que sou e por onde vou”.

O Moscatel José Maria da Fonseca pode ser adquirido nas lojas e online na Garrafeira Benfica, na vinha.pt e através da Martins Wine Advisor e da José Maria da Fonseca.