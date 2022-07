Lisboa tem um novo bistrô com a cozinha da Georgia

Dos mesmos fundadores do #Treestory, – o primeiro restaurante em Lisboa de cozinha exclusivamente georgiana -, neste novo conceito, em formato bistrô, a família oriunda da região central da Geórgia, país na fronteira entre a Europa e a Ásia, apresenta refeições e bebidas mais ligeiras, como almoços e jantares de menor duração. O restaurante disponibiliza ainda serviço de take away e entregas – através da Uber Eats e outras plataformas dentro em breve.

No Nadi! a cultura gastronómica da Geórgia é servida em porções individuais. Segundo a sua fundadora, Irina Giorgadze, “Com o Nadi! pretendemos apresentar uma opção mais prática para jantares e almoços, onde os clientes podem tomar uma refeição de forma aconchegante, em oposição à experiência vivida no #Treestory, onde dispomos de um grande terraço e as pessoas vêm em grandes grupos, para compartilhar um longo jantar e trocar histórias. Com o Nadi! queremos exibir mais uma medalha da comida georgiana, através de pratos que são tradicionalmente servidos no formato de bistrô rápido, tais como Khinkali (lendários bolinhos georgianos), Khachapuri Penovani (pastelaria fofa com queijo) e Tbilisuri bliti (rosquinha georgiana com creme no interior)”.

Relativamente à escolha do nome, Irina Giorgadze considera que este foi um processo criativo simples, tendo em conta que a palavra “Nadi” tem dois significados na Geórgia, ambos de fácil associação ao seu restaurante. A primeira aceção remete para um convite, como “convido-te para comermos juntos depois do trabalho”. Nadi é também uma palavra utilizada pelos trabalhadores agrícolas, que quando fazem a sua pausa para almoço, convidam os seus colegas a juntarem-se para uma pequena pausa para piquenique, sendo assim associada maioritariamente à refeição do almoço, tal como os fundadores deste restaurante pretendem que aconteça com este bistrô.

Nadi! R. São Filipe Neri n.º 21,Lisboa Contactos: tel. 215 838 211

Dirigido maioritariamente a um público adulto, e com capacidade para 30 lugares, o horário de funcionamento deste restaurante que assemelha a uma casa, é das 12h30 às 15h30, com reabertura das 19h00 às 23h00, todos os dias da semana.