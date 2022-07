Ramen no verão? Em Lisboa, o caldo fumegante foi substituído por opções frescas

No Kapitan Ramen a novidade para a estação mais quente do ano é o Taiyaki Icecream (4,5 euros), feito artesanalmente com um bolo típico japonês em formato de peixe e recheado com gelado. Outra nova opção que sabe bem em dias de calor é o Snow Ramen, servido com caldo vegetariano (11,95 euros) ou tonkotsu (13,95 euros) e finalizado com um topping de gelado.

Para os amantes de massa, as sugestões são o Tsukemen, ramen com caldo à parte, onde se mergulha a massa no líquido (11,5 euros) ou Mazesoba, um ramen sem caldo com karaage chicken, legumes e flocos de peixe (9,95 euros) ou – na versão veggie – acompanhado de kimchi, wakame e milho caseiro (9,5 euros).

créditos: Maria Mattos

A decoração típica japonesa dos dois espaços, um deles recém-inaugurado na Rua Alexandre Herculano, nas proximidades da Avenida da Liberdade, também chegará aos pratos. As amigas chinesas e empresárias Angela Chen Cheng e Yukun Zhang acabaram de lançar o Naruto Ramen, servido com um ovo marinado estampado com o símbolo do anime. As opções são com caldo de Tonkotsu, feito durante 18 horas, chashu de porco, bambu, milho, pastel de peixe (12,5 euros) ou a vegetariana com caldo de leite de soja, tofu frito, kimchi e milho (9,95 euros).

créditos: Maria Mattos

Para os fãs dos caldos quentes mesmo no verão, vale experimentar os feitos à base de Shoyu. Chegam à mesa com kombu, chashu de porco, chashu de frango e ovo marinado (10,95 euros) ou com kombu, kimchi, wakame e milho (9,95 euros).

Kapitan Ramen Bar - Bairro da Liberdade Rua Alexandre Herculano, nº 17B, Lisboa

Contactos: tel. 935 023 636 Kapitan Ramen Bistro - Zona dos Anjos Rua Jacinta Marto, 1A, Lisboa

Contactos: tel. 213 520 273

Em casa também é possível apreciar as novas receitas à base de arroz, como Karaage Rice Bowl, com karaage chicken, ovo marinado e legumes (8,95 euros), Veggie Rice Bowl, com tofu e legumes (7,95 euros) ou Chashu Rice Bowl, de arroz de chashu de porco, ovos e legumes (8,5 euros).

Para finalizar esta viagem ao Japão, vale experimentar as panquecas Dorayaki (3,9 euros), famosas por serem as favoritas do personagem Doraemon.