O jantar vínico à mesa do restaurante Magma, em parceria com a Azores Wine Company, conta com um menu de degustação criado para a ocasião. A ementa, assinada pelo chef João Alves, é constituída por quatro momentos, harmonizada com vinhos deste produtor açoriano. Desta forma, a refeição abre com Atum num ceviche açoriano, inhame e pimenta da terra (a acompanhar com o vinho Branco Vulcânico), seguida de Peixe porco braseado, mini tarte de tomate cherry, azeitona preta e anchova (harmonizado com Verdelho O Original). Segue-se à mesa o Risotto de vinho de cheiro com queijo de São Jorge DOP 12 meses, polvo a lagareiro e espuma de Maria Luiza (Arinto Sur Lies). A encerrar o jantar, a sobremesa faz-se com Meloa de Santa Maria, mel e iogurte.

O menu irá estar disponível até ao dia 28 de julho, pelo valor de 50 euros.

Este é o primeiro encontro vínico, promovido pelo restaurante Magma, de um ciclo de quatro jantares: dois vínicos e dois a quatro mãos, com chefs convidados, que se irão juntar às iniciativas para, em conjunto, promoverem e demonstrarem a qualidade e a excelência dos produtos nacionais e regionais.

“É sempre uma grande honra poder partilhar o gosto pela gastronomia e vinhos do nosso arquipélago com colegas de profissão e com provas dadas na área, divulgando o que de melhor se faz na região dos Açores”, afirma João Alves, chef executivo do projeto. “Temos sempre em mente apoiar os produtores com pegada ambiental positiva e contribuir gastronómica e economicamente para o desenvolvimento da nossa ilha”, conclui o chef.

Por sua vez, Joana Damião Melo, coproprietária e diretora da Senhora da Rosa, Tradition & Nature Hotel considera que “estas iniciativas assumem um papel fulcral na aposta, no respeito e na valorização dos produtos e produtores de São Miguel que estão na base do trabalho que temos vindo a desenvolver. O nosso objetivo é reinventar a cozinha açoriana, elevando a outro patamar esta herança gastronómica e cultural”.

Restaurante Magma Rua Senhora da Rosa n.º3, Ponta Delgada, São Miguel, Açores Contactos: tel. 296 100 900 ; e-mail info@senhoradarosa.com



O restaurante Magma apresenta uma cozinha de sabores e técnicas regionais, com toques de história e natureza, apurados ao máximo através de uma visão contemporânea. O espaço encontra-se aberto ao almoço e jantar, com capacidade para 55 pessoas e incluiu uma esplanada semicoberta.

