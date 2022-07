Gelado de sake e sangria de espumante e vinagre balsâmico, duas propostas na carta de verão do Ikeda

Conjugando a frescura dos ingredientes com elementos, texturas e cores, o restaurante Ikeda “vestiu” a sua carta para o verão com um conjunto de pratos ideais para combinar com altas temperaturas. Entre os sugeridos para a atual estação do ano estão o Mini chirashi de ouriço (um “sushi solto” com salmão, ouriço e cebolinho), o Ussuzukuri de peixe branco (lâminas de peixe sobre gelo picado com molho ponzu ligeiramente picante), o Shake Hara (barriga de salmão com molho ponzu, ovas e cebolinho) ou o Ceviche (cubos de diversos peixes marinados em lima, cebola roxa e coentros).

Para manter a onda refrescante da refeição, há que acompanhar estes pratos com as sangrias do Ikeda, servidas bem frias: a de espumante e vinagre balsâmico ou a de frutos vermelhos e sake.

créditos: Ikeda

De forma a oferecer uma viagem completa ao Japão, o Ikeda propõe terminar a refeição com a degustação de sabores orientais sob a forma de gelado. Gelado de sake, a tradicional bebida japonesa feita a partir de arroz, ou gelado de yuzu, uma fruta cítrica conhecida pelo seu forte aroma, são algumas das sugestões apresentadas. Produzidos em exclusivo para o Ikeda, estes gelados são feitos com base num processo artesanal. Para os menos arrojados, a carta de sobremesas do restaurante inclui também outras sugestões mais “tradicionais”.

Ikeda Rua do Campo Alegre, nº 416, Porto Contacto: tel. 915 499 363; e-mail reservas@ikeda.pt

Nestes dias de verão, o jardim oriental com esplanada do Ikeda – o espaço Niwa -, torna-se no local mais apetecível para almoçar ao ar livre.