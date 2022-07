Tal como o JNcQUOI Asia, o Benares combina produtos locais sazonais e técnicas modernas com elementos clássicos e receitas tradicionais indianas. Benares inspira o seu nome na cidade sagrada indiana e apresenta espaços de inspiração indiana.

Durante três dias, os conceitos vão unir-se para um pop-up gastronómico que apresenta seis pratos especiais. Maachi Ceviche Chaat (dourada curada, ostra, leite de tigre de aam-panna e puré de abacate) e Aloo Tikki (croquete indiano de batata e ervilha com molhos de menta, tamarindo e raita) são as propostas de entrada. Seguem-se Corvina Tikka (corvina assada no forno com tandoori com salada de funcho), Borrego Rogan Josh (caril indiano de borrego) e Camarão Tigre Tandoori (Camarão tigre marinado assado no forno tandoori).

Por fim, sugerem-se Bhapa Doi, Framboesa e Ruibardo (gelatina de chá de hibiscos, ruibarbo escalfado com laranja e baunilha) e Praliné de Chocolate (tarte de chocolate negro e praliné de pistachio, gelado de baunilha).

O novo menu JNcQUOI Asia está disponível ao almoço e jantar, entre as 12h00 e as 24h00. As reservas podem ser realizadas por telefone 219 369 900 ou por e-mail bookatable@jncquoiavenida.com