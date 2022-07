A Manjedoura chegou a Vila Nova de Milfontes com as cozinhas da Tasca do Celso e do Mano a Mano

A Costa Alentejana é conhecida pelas suas praias deslumbrantes, ambiente descontraído e a qualidade da gastronomia. A Manjedoura pretende sintetizar tudo isto num único local. Com um projeto de arquitetura assente numa reabilitação de uma típica casa alentejana, uma decoração jovem e moderna, e um jardim e esplanada, a Manjedoura conta com ambiente para ser vivido dia e noite.

Com a assinatura "comida, bebida & chill", a carta foi desenvolvida em parceria entre a equipa da Tasca do Celso e do Mano a Mano. Deste trabalho, resulta uma ementa que combina os petiscos e as carnes grelhadas emblemáticas da Tasca do Celso, com as pizzas em forno a lenha do Mano a Mano. Pelo meio, houve ainda espaço para a criação de alguns pratos que combinam a experiência de ambos.

Feita a três mãos, a carta do Manjedoura oferece pratos e sabores para diferentes gostos e paladares, tendo, também, opções mais healthy e vegetarianas. O mais inesperado é a combinação de duas gastronomias num único prato: Carpaccio de garoupa, Amêijoas à Bulhão Pato cobertas com Massa da Pizza, Lasanha de porco preto ou a Pizza Sudoeste com molho de tomate, linguiça de porco preto, queijo de cabra fresco, mozzarella, agrião e orégãos.

José Ramos Cardoso "Celso", fundador da Tasca do Celso, afirma que "o Manjedoura é um projeto já há muito idealizado e uma aposta para a dinamização da região, principalmente no inverno".

Manjedoura Rua António Mantas, Cerca do Arneirão, Vila Nova de Milfontes

Contactos: tel. 965 204 477; e-mail geral@manjedoura.pt

Fonte do Grupo SushiCafé, salienta que "arriscámos tudo neste projeto: é o primeiro fora de Lisboa e tem um conceito que alia tradição à inovação, que imerge a cozinha italiana e portuguesa numa só e que e que dispõe de refeições e bebidas a qualquer hora do dia, e da noite, até às 2h00 da manhã".