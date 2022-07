Alentejo servido à mesa no novo restaurante Regedouro

O Regedouro, restaurante que vem complementar a oferta do alojamento de São Brás do Regedouro – Turismo na Aldeia, abriu ao público com pré-reservas. A apenas 20 quilómetros de Évora, o estabelecimento apresenta um menu que alia a tradição alentejana a uma abordagem moderna, com os ingredientes regionais a assumirem protagonismo.

Para abrir o apetite, O Regedouro apresenta iguarias como tábuas de enchidos assados, Pica-pau de porco alentejano e pickles caseiros, e Línguas de bacalhau panadas, mostarda de pimento –, mas também opções que tiram proveito da produção agrícola local: é o caso da Tempura de legumes da horta e da Salada tépida de legumes de estação e quinoa.

Como manda a boa tradição alentejana, sopas também não faltam – e, neste capítulo, o destaque vai para a Açorda de poejo e ovo bio, para a Açorda de bacalhau e para o Gaspacho de uva.

O Regedouro São Brás do Regedouro, Évora Contactos: tels. 911 083 639 ou 926 494 291

Quanto aos pratos principais, o menu propõe referências tradicionais da culinária regional reinterpretadas por uma abordagem contemporânea: Presa de porco alentejano fumada, legumes de época e batata; Estufado de javali em vinho tinto; Bacalhau, suas miudezas e leguminosas; e Assado de legumes, alecrim e trigo.