Com uma exuberante buganvília, a aprazível esplanada do 31 d’Armada é um convite para aproveitar os dias mais longos do verão. E o elegante espaço de Alcântara, com elementos de Art Déco e mobiliários franceses, fica ainda mais imperdível com o lançamento do Festival de Ostras, criado por Ewa Kubik, empresária com duas décadas de experiência na restauração.

O trio fresquíssimo de bivalves vem da Ria Formosa, no Algarve, e chega à mesa ao natural, com vinagrete de manga, molho de laranja e sementes de romã (9,9 euros). A criação é do chef Tiago Zucarelli, jovem de 25 anos, mas que desde os seus 16 trabalha na área de gastronomia, com experiência na área de eventos e com passagem por restaurantes como Fogo de Chão e Maria Peixeira.

As deliciosas ostras podem ser degustadas todos os sábados e domingos a partir das 18h00 e harmonizam com um espumante a copo (9 euros) ou a garrafa (35 euros). O rótulo servido é o Espumante Vértice Bruto, produzido pela Caves Transmontanas em Alijó, região do Douro.

31 D’Armada Largo da Armada, n.º 31, Lisboa

Contactos: tel. 936 000 244; e-mail booking@31darmada.pt

A acompanhar, pode ainda desfrutar do concerto “vizinho”, do projeto independente “Música na Praça”, que acontece na Praça da Armada, com Wilany a apresentar versões acústicas de músicas pop entre as 19h00 e 21h00.