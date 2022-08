Com o propósito de dar a conhecer ao público as tradições inerentes à arte das vindimas, a empresa liderada por Alexandre Relvas volta a organizar esta iniciativa, que se encontra inserida na atividade de enoturismo do produtor de vinhos alentejano. Os participantes poderão experienciar o trabalho realizado pela equipa da Casa Relvas na vinha e na adega durante esta altura do ano.

O programa, pensado especialmente para os apreciadores de vinho, mas também aliciante para os curiosos, tem uma duração de aproximadamente cinco horas e inclui um passeio pela vinha, identificação de castas e análise sensorial de grainhas, bagos e engaços, e vindima manual. A par destas atividades, a visita inclui ainda a pisa a pé – um dos momentos mais divertidos do dia - e uma prova de mostos na adega da Herdade de São Miguel. No final, os visitantes podem optar por completar o programa com uma prova de vinhos e almoço, durante o qual poderão degustar alguns pratos típicos da região.

créditos: Casa Relvas

Esta iniciativa ligada ao vinho – e à vinha - com assinatura da Casa Relvas inclui também a oferta de um kit vindimas, que inclui uma t-shirt e um chapéu, para que os todos possam “vestir a camisola” e, por um dia, fazer parte da equipa, e da família que é a Casa Relvas.

O Programa de Vindimas está disponível para um mínimo de quatro visitantes e máximo de 20, pelo valor de 50 euros por pessoa (sem almoço). O valor da visita com almoço é de 80 euros por pessoa. Para fazer a reserva é apenas necessário marcar com 72 horas de antecedência, através do email enoturismo@casarelvas.pt