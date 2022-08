A região dos Vinhos do Tejo convida ao enoturismo, tendo como foco os programas de vindimas, exclusivos desta época do ano, tão especial para quem vive no sector e para os amantes de vinho. Nos meses de agosto e setembro, são, por agora, cinco os produtores do Tejo – Adega do Cartaxo; Casa Paciência; Quinta da Atela; Quinta São João Batista, da Enoport Wines; e Encosta Sobral, da Santos & Seixo – que vão abrir as suas portas e ensinar a arte de vindimar.

Cada quinta terá o seu próprio programa e respectivo calendário, sendo que todos estão sujeitos a marcação prévia.

Adega do Cartaxo

Situada na terra que lhe dá nome, a Adega do Cartaxo brinda-nos com dois programas. O primeiro tem um valor de 5 euros e inclui a receção dos participantes com welcome drink e uma breve apresentação da empresa; visita à adega, com explicação dos vários espaços – zona de vinificação, linhas de enchimento, laboratório, sala de barricas e o armazém de produto acabado – e respetivos processos de produção, da vinha ao vinho; e prova comentada de alguns dos seus Vinhos do Tejo. Com uma oferta mais alargada, em que se soma à opção descrita um passeio pelas vinhas, com explicação das diversas castas, a experiência de vindimar e almoço, há um programa disponível por €30,00, valor que inclui ainda uma t-shirt e um chapéu de palha.

Condições:

Datas: setembro, de segunda a sexta-feira. Marcação obrigatória, com 48 horas de antecedência.

Número de Participantes: 4 a 12 pessoas por grupo

Preço: programa com visita, prova, vindima e almoço – 30 euros. Programa visita e prova – 5 euros

Contactos: 243 770 287 ou loja@adegacartaxo.pt

Morada: Estrada Nacional 365-2, 2070-220 Cartaxo

Adega do Cartaxo

Casa Paciência

Um dos produtores mais antigos da região dos Vinhos do Tejo, a Casa Paciência convida a conhecerem e desfrutarem da boa hospitalidade ribatejana. O seu programa de vindimas começa com um welcome drink, onde é apresentada a Casa Paciência e entregue o “kit de vindima”. Segue com um passeio pelas vinhas e com a participação na vindima, com corte de uvas e a tradicional bucha, que ajudará a carregar baterias para a visita à adega e para o momento em que o visitante terá que saltar para o lagar para pisar uvas (sujeito a disponibilidade). No final da manhã ou da tarde, é tempo de provar mosto de uva e três vinhos da Casa. Três horas de partilha que culminam com almoço ou jantar regional, acompanhado pelos vinhos Paciência.

Datas: de 15 de agosto a 30 de setembro, mediante disponibilidade e marcação

Número de Participantes: 4 a 20 pessoas por grupo

Preço: 45 euros por pessoa (refeição com prato regional e sobremesa)

Contactos: 243 558 804 ou info@casapaciencia.com

Morada: Rua Dr. Queirós Vaz Guedes, 128, 2090-079 Alpiarça

créditos: Gonçalo Villaverde

Quinta da Atela

Em Alpiarça, no coração do Ribatejo, há um produtor que opta por abrir as suas portas para “Um dia nas vindimas da Quinta da Atela”. Este programa já tem data marcada e acontece no sábado, dia 10 de setembro, com início às 9h00 e lotação máxima de 100 pessoas. Em família ou com amigos, a Quinta da Atela promete uma manhã plena de atividades e um almoço e início de tarde cheios de animação: receção de boas-vindas com welcome drink; passeio pelas vinhas em veículo todo-o-terreno, com paragens para identificação de castas e análise sensorial de bagos e grainhas; visita aos diversos espaços de enoturismo, à cave e à adega, onde os entusiastas do vinho vão poder perceber como se processam as uvas até se transformarem em vinho e ter a oportunidade de colocar o ‘pé na uva’. No final, a degustação de um almoço, em regime de buffet, e de uma sobremesa bastante especial: o pudim da Quinta da Atela. Uma refeição acompanhada por vinhos da Quinta da Atela e animação musical. Os participantes recebem uma t-shirt e um chapéu de palha como recordação desta vindima.

Data: sábado, dia 10 de setembro

Número de Participantes: até 100 pessoas

Preço: 27 euros (15 ou mais anos); 13,5 euros (10 aos 14 anos). Para crianças até aos 9 anos a visita é gratuita.

As reservas só são contabilizadas mediante pagamento, feito até dia 5 de setembro

Contactos: 243 400 423; 967 105 781 ou turismo@quintadaatela.pt

Morada: EN 118, Km 78, em Alpiarça

Quinta da Atela

Quinta São João Batista (Enoport Wines)

À semelhança do que tem proposto nos anos anteriores e como a Quinta da Atela, também a Enoport Wines – que este ano recebeu os galardões de Empresa de Excelência e Enólogo(s) do Ano nos Prémios Vinhos do Tejo, entregues a 25 de junho, na Gala Vinhos do Tejo – optou pela experiência de “Um dia na vindima”. O programa é no sábado, 3 de setembro, às 10h00, na Quinta de São João Batista, a propriedade que este produtor tem na região dos Vinhos do Tejo, com morada na Brogueira, concelho de Torres Novas. Neste dia, todos os participantes vão ter a oportunidade de “meter as mãos [e os pés] na massa”. O programa começa com uma breve explicação do que vai acontecer e segue com visita a uma das vinhas, onde são desafiados a fazer a “vindima manual”, que consiste em apanhar uvas à mão (em contraste com a vindima à máquina, cada vez mais essencial devido à falta de mão de obra e necessidade de ter as uvas sãs na adega). Da vinha vão para a adega, onde podem fazer pisa das uvas a pé, e depois cave de barricas, uma das mais grandiosas da região. O programa termina com um almoço piquenique no jardim desta emblemática e secular Quinta. Para além dos vinhos com chancela Quinta S. João Batista, haverá espaço para outras marcas – sempre com selo dos Vinhos do Tejo – e para a degustação de mosto de uva.

Data: sábado, dia 3 de setembro

Número de Participantes: até 50 pessoas

Preço: 60 euros (17 ou mais anos) e 25 euros (7 a 16 anos)

Contactos: 912 347 955 ou qsjb@enoport.pt

Morada: Brogueira, 2350-052 Torres Novas

créditos: Quinta São João Batista

Encosta do Sobral (Santos & Seixo)

Situada na Serra, em Tomar, Encosta do Sobral é, desde julho de 2019, o braço dos Vinhos do Tejo do grupo Santos & Seixo. Eleita empresa dinamismo estreia-se este ano nestas lides de enoturismo em tempo de vindimas, não com um, mas com dois programas, convidando à experiência completa, desde a apanha da uva nas vinhas até à prova do vinho no copo. Vestidos a rigor, com t-shirt e chapéu, os participantes do programa mais completo são brindados com café de boas-vindas junto à vinha (café, pão, queijos e enchidos); passeio pelas vinhas, para observar as práticas e tradições da apanha da uva, sendo os mais ativos convidados a vindimar; visita à adega, com descrição do processo de vinificação e estágio dos vinhos; prova de vinhos e almoço na quinta. Há opção sem almoço.

Datas: setembro, de segunda a sexta-feira.

Número de Participantes: 10 a 20 pessoas por grupo

Preço: programa com almoço – 70 euros (16 ou mais anos) e 30 euros (crianças até 15 anos). Programa sem almoço – 45 euros (16 ou mais anos) e 15 euros (crianças até aos 15 anos)

Contactos: 249 371 510 ou comercial@santoseseixo.pt

Morada: Encosta do Sobral, Outeiro, 2300-244 Tomar