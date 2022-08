Festival da Sardinha e Dias Medievais voltam a animar o verão algarvio

Entre os muitos eventos que voltam a realizar-se após dois anos de ausência devido à pandemia está o maior acontecimento de Castro Marim: os Dias Medievais, que de 24 a 28 de agosto animam a vila algarvia com a exibição de artes e ofícios, trocas comerciais, espetáculos teatrais e musicais e banquetes. Será uma genuína e inesquecível viagem à magia da Idade Média.

De igual modo, a Feira Medieval de Silves regressa de 10 a 20 de agosto, com 11 dias de recriação histórica do período medieval da antiga capital do Reino do Algarve. Uma viagem no tempo que convida a experienciar “Um dia na História”, com torneios e espetáculos no castelo, animação fixa e itinerante, tascas medievais, um acampamento berbere com mercadores de produtos exóticos, entre outras atrações.

O Festival da Sardinha, maior evento gastronómico de verão do Algarve, volta para animar a zona ribeirinha de Portimão de 3 a 7 de agosto. Durante os cinco dias do festival, a sardinha assada a pingar no pão volta a ser rainha, mas não faltam outros motivos de interesse. Do artesanato à doçaria, da animação de rua à música, merecem destaque os artistas e bandas nacionais: João Leote com Marisa Liz (dia 3), David Fonseca (4), Bárbara Tinoco (5), Wet Bed Gang (6) e David Carreira (7).

Também a FATACIL, feira que junta exposições de comércio, artesanato ao vivo, agricultura, espetáculos equestres, gastronomia regional, animação de rua e concertos, está de regresso a Lagoa. De 19 a 28 de agosto adivinha-se uma romaria de visitantes nacionais e estrangeiros, com um cartaz musical à altura: Expensive Soul (dia 19), Gipsy Kings by Diego Baliardo (20), João Pedro Pais (21), Profjam (22), Quim Barreiros (23), Plutónio (24), Bárbara Bandeira (25), Resistência (26), Fernando Daniel (27) e, para encerrar em grande festa, Tony Carreira (28).

Outra iniciativa marcante da época estival é o Verão em Tavira. Regressa revigorado e renovado, mantendo a qualidade das propostas culturais que fazem deste programa uma referência na região e no país. O Parque do Palácio da Galeria é um dos principais palcos do evento, onde será possível assistir a concertos marcantes dos The Gift (03 de agosto), do compositor, cantor e produtor algarvio Diogo Piçarra (11) e de outro ilustre algarvio, e nome incontornável da música portuguesa, Dino D´Santiago (17).

Estas e muitas outras sugestões, incluindo apresentações de dança, teatro, exposições, feiras, mercados e eventos desportivos, dão brilho à agenda cultural algarvia em agosto. Dirigida a residentes e turistas e editada mensalmente pela Região de Turismo do Algarve, o "Guia Algarve" é uma publicação bilingue (português e inglês), com uma tiragem de 35 mil exemplares e distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-cars e campos de golfe da região.