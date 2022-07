Jackson Groves, o aventureiro australiano apaixonado por trekking; Ana Abrão a fotógrafa brasileira autora do multipremiado livro “Outros Mundos”; Gustavo Carona, o médico humanitário português; e Oliver Astrologo, diretor de cinema e fotógrafo italiano que cria experiências visuais e emocionais únicas, são quatro dos nomes já confirmados o maior evento da ABVP – Associação de Bloggers de Viagem Portugueses. A iniciativa a 17 e 18 de setembro, viu-se suspensa nos últimos dois anos devido à pandemia.

“Os valores da ABVP – viajar (e produzir conteúdos de viagem) com ética, respeito pelas culturas e pelo planeta – estarão espelhados na escolha dos temas, com o objetivo de refletir, contribuir para (re)imaginar e redefinir a indústria e o mundo de viagens”, informa a associação.

O fim de semana em Matosinhos está aberto não só a blogueres e produtores de conteúdo, mas a todos os amantes de viagens. Estão previstas visitas guiadas e outras atividades gratuitas em Matosinhos para os participantes, na sexta-feira, dia 16 de setembro (a anunciar oportunamente). As sessões serão em português ou inglês, e haverá tradução simultânea.

Os bilhetes de acesso ao festival estão disponíveis apenas no site da ABVP, e dão acesso a todas as palestras e algumas atividades extra que venham a integrar o programa do festival, incluindo visitas guiadas gratuitas a locais emblemáticos de Matosinhos, a decorrer na sexta-feira 16 de setembro. Dão igualmente acesso a códigos de desconto na hotelaria de Matosinhos e menus com preço fixo em restaurantes da cidade durante os dias do evento (detalhes a anunciar oportunamente). Preço para associados ABVP: 20 euros. Preço para não associados: 30 euros.

Entre os oradores e temas em discussão, a ABVP destaca os seguintes:

Jackson Groves (The Journey Era), Austrália: “The Journey Era: A short story about exploring places, possibilities and potential”.

Kamran Ali (Kamran on bike), Paquistão: “Slow down Kamran – stories of a Pakistani cyclist”.

Oliver Astrologo, Itália: “The power of travel video”.

Ana Abrão, Brasil: “Outros Mundos: um ano, um mês e uma semana de aventuras e fotografias na Ásia”.

Gustavo Carona, Portugal: “Viajar com um propósito”.

Luís Octávio Costa (@Kitato), Portugal: “Storytelling no Instagram”.

Andrea Bergareche (Lápiz Nómada), Espanha: “A female perspective on travel blogging”.

Andreas Noe (The Trash Traveler), Alemanha: “Trash awareness with fun and positivity”.

Paulo Moura, Portugal: “Criação literária: da observação à escrita”.