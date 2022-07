Festival de Bem-Estar, evento de terapias alternativas, regressa este ano com novidades

Desde 2005, o Festival de Bem-Estar é um momento de encontro holístico e de união. Exposição, palestras, workshops e aulas práticas darão nova vida ao conceito original que acolhe anualmente milhares de visitantes e centenas de expositores.

Este ano está prevista a presença de cerca de 200 expositores, a grande maioria profissionais das várias terapias complementares. É o caso do Reiki, Acupunctura, Reflexologia, Feng Shui, Massagens, Terapia de Som, Cromoterapia, Florais, Mesa Quântica, Numerologia e Cristaloterapia, entre várias outras.

As restantes áreas da cosmética natural, nutrição, alimentação saudável, artesanato e esoterismo estarão igualmente representadas. A restauração contará com oferta de alimentação saudável, incidindo na vegetariana, vegan e produtos biológicos.

As palestras, workshops e showcooking compõem o programa de 2022, com mais de duas dezenas de oradores convidados, e as aulas práticas de Ioga, Chi Kung, Tai Chi, danças e meditação desenrolam-se ao longo dos três dias do evento.

“As áreas do bem-estar, desenvolvimento pessoal e espiritualidade evoluíram muito. Neste Festival criamos momentos de divulgação, promoção e desmistificação de todas as terapias alternativas e complementares, desde que sejam exercidas com responsabilidade”, afirma Jorge Coelho Lopes, responsável pela organização do evento.

O promotor do Festival de Bem-Estar acrescenta: “Os cuidados que queremos ter com o corpo e a mente dependem do nível de consciência e das crenças de cada ser humano. Respeitando todos, dá-se a oportunidade para que cada um esteja confortável com o que quer e consegue pensar e fazer para se sentir saudável. Mais do que a experiência é a expansão da consciência que queremos promover.”

Num fim de semana pensado para desfrutar em família, destacam-se ainda três momentos: a comemoração dos cem anos do Reiki, pela Associação Portuguesa de Reiki (foi em 1922 que o mestre Mikao Usui desenvolveu o Reiki tal como é hoje praticado); uma mega-aula de Ioga, pela Federação Portuguesa de Ioga; e uma sessão de “Eye Gazing”, exercício tântrico que aumenta a intimidade, pela Escola do Amor.

A entrada individual para o Festival custa 7,5 euros no primeiro dia (sexta-feira) e 10 euros em cada um dos dias seguintes. O passe para os três dias tem um custo de 15 euros.

O evento decorre sexta-feira, 9 de setembro, das 15h00 às 23h00; sábado, 10 de setembro, das 10h00 às 23h00 e domingo, 11 de setembro, das 10h00 às 21h00.