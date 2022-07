A 22 de Julho, na Rua do Ateneu Comercial no Porto, o Ideal Clube de Fado inaugura um novo espaço especialmente dedicado à tradição do Fado clássico. Na vertente mais conhecida como Fado Tradicional, a emoção dos artistas, a liberdade temática dos poemas cantados, a improvisação musical e a cumplicidade com o público são os elementos fundamentais de cada concerto.

A atividade do Ideal Clube de Fado começou em 2019 no restaurante e bar Galeria de Paris, com uma proposta de concertos diários exclusivamente dedicados ao Fado Tradicional. O conceito surgiu como uma forma de contrariar a tendência de se adaptar o repertório dos fadistas, ao incluir marchas, folclore e outras canções, para que o Fado se torne mais comercial e turístico.

No novo espaço do Ideal Clube de Fado, para além dos concertos diários de Fado puro ao final da tarde, as noites de sexta, sábado e domingo prestam homenagem a personalidades que marcaram a história do Fado. Paralelamente, haverá um programa de concertos de Fado dedicados a temáticas específicas e aulas de canto para Fado, de guitarra portuguesa e de viola, workshops e tertúlias de poesia para Fado Tradicional.

O concerto de inauguração tem lugar a 22 de Julho às 21h00, com um tributo a Fontes Rocha e a Beatriz da Conceição, duas personalidades do Fado do Porto, cuja interpretação estará a cargo de Carla Cortez, Fernanda Moreira, Gina Santos e Pedro Ferreira. O acompanhamento conta com Mário Henriques na guitarra portuguesa e Ricardo Pons na viola.