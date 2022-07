Chama-se Clérigos by Night e é uma iniciativa que pretende dar a conhecer aos portugueses (e ao resto do mundo) um dos ex-líbris da Invicta: os Clérigos. Criada em 2015, a visita promete oferecer a todos os visitantes aquela que é a melhor vista 360º do Porto agora que pode ser desfrutada durante o pôr do sol ou à noite. Este ano, a Clérigos by Night – que pode ser realizada entre as 19:00 e as 23:00 – pode ser complementada com uma novidade: o espetáculo SPIRITUS.

A subida à Torre dos Clérigos

São 225 degraus que nos separam do topo da Torre dos Clérigos. Aquele que é considerado um dos ex-líbris da cidade foi idealizado pelo arquiteto Nicolau Nasoni e foram necessários 31 anos até à sua construção estar concluída.

Costuma dizer-se que todo o esforço é recompensado, e o mesmo se pode dizer de quem, pela primeira vez, tem o privilégio de subir à Torre dos Clérigos que, em 2014, passou por obras de reabilitação. A subida, realizada pela escadaria em pedra, é feita com algum custo, mas a vista que nos espera no cimo compensa o esforço se pensarmos que estamos a subir em direção aquele que promete ser o melhor miradouro do Porto.

À chegada ao topo daquele que, em 1910, foi consagrado Monumento Nacional, não dececiona: ver a cidade em 360º é um privilégio e à noite o encanto é diferente. Ao percorrermos toda a área da torre somos acompanhados por uma espécie de guia onde estão identificados, através de números, os principais pontos de referência da cidade. Para cada lado que nos viremos, seja ele Norte, Sul, Este ou Oeste, há um mapa que nos indica aquilo que temos à nossa frente. Esta é uma boa oportunidade para os visitantes descobrirem ou redescobrirem alguns dos locais mais emblemáticos da capital agora iluminados praticamente pelo brilho da lua.

Devido à pandemia, a visita à Torre tem a duração de 30 minutos e é feita em grupo de 35 pessoas. A última subida realiza-se às 22:30 e o bilhete tem o custo de 5 euros.

O espetáculo SPIRITUS

A passagem (e subida) pela Torre dos Clérigos pode ser complementada por um espetáculo multimédia que tem lugar no complexo da Irmandade dos Clérigos: a Igreja. Aqui, e pela primeira vez, poderá assistir a SPIRITUS - A melhor maneira de viajar é sentir.

Sessões SPIRITUS: 2ª a sábado: 18:00 / 18:45 / 19:30 / 20:15 / 21:00 / 21:45 Domingo: 18:00 / 18:45 / 19:30 Preços: Bilhete Inteiro - 14€ Bilhete Reduzido - 12€​ (para crianças dos 4 aos 17 anos/ Estudantes/ +65 Anos/ Residente no Concelho do Porto/ Mobilidade Reduzida) ​Bilhete Família - 10€ (por pessoa e válido para família de 2 adultos + mínimo 1 criança dos 4 aos 17 anos ou família de 1 adulto + 2 crianças mínimo dos 4 aos 17 anos) Pack Spiritus + Visita à Torre dos Clérigos - 16€

Criado e produzido pelo Ocubo, este espetáculo de vídeo mapping - que consiste na projeção de vídeos em objetos ou superfícies - é um deleite para dois dos cinco sentidos: a audição e a visão. Os efeitos visuais, os raios laser e as cores vibrantes, complementados por uma banda sonora impactante e declamação de poesia, prendem a atenção dos espectadores do início ao fim.

O poema “Afinal, a melhor maneira de viajar é sentir” de Álvaro de Campos - um dos mais conhecidos heterónimos de Fernando Pessoa – foi o ponto de partida deste espetáculo que conta com a narração do ator João Reis e que pretende levar o espectador numa viagem única no interior deste local sagrado centenário.

Se recuarmos no tempo, aquando da Constituição da Irmandade dos Clérigos – que teve lugar em 1707 e é resultante da junção da Confraria de Nossa Senhora dos Clérigos Pobres, da Irmandade de São Pedro ad Vincula e da Congregação de São Filipe Néri – foi mandada construir uma nova sede, a atual igreja dos Clérigos. Este projeto arquitetónico de inspiração barroca, e que abriu ao público em 1748, também foi idealizado por Nicolau Nasoni e cujos trabalhos de construção se prolongaram por 17 anos.

Apesar de não existirem lugares marcados, de forma a ter uma perceção 360º do espetáculo o ideal é ocupar os bancos o mais atrás possível. Outra opção é deitar-se e desfrutar deste espetáculo já que o espaço assim o permite.

Os espectadores podem tirar fotografias e filmar, não sendo permitido a utilização de flash dentro do espaço. É ainda necessário o uso de máscara durante o decorrer do espetáculo que tem a duração de 30 minutos e que é gratuito para crianças até aos 3 anos. Os visitantes podem escolher entre seis sessões diárias, exceto ao domingo (ver caixa), que se realizam a partir das 18:00. O preço dos bilhetes varia entre os 10 e os 14 euros, existindo ainda a possibilidade de adquirir um pack que inclui a visita à Torre dos Clérigos.

A iniciativa Clérigos by Nigh vai estar a decorrer todos os dias, até 16 de outubro, entre as 19:00 e as 23:00.