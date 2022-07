Após uma pausa motivada pela pandemia, o regresso da reconstituição da Batalha do Vimeiro convida os visitantes a viajar 214 anos no tempo com um conjunto de atividades comemorativas para todos os públicos, na área envolvente do Centro de Interpretação da Batalha do Vimeiro. As atividades temáticas, num espaço ilustrado à época oitocentista, contam com espetáculos de animação de rua, tasquinhas, workshops diversos, mostras de produtos gastronómicos, artesanato e demonstração de ofícios. Entre os momentos mais aguardados, entre 19 e 21 de agosto, estão as recriações do acampamento militar, o baile oitocentista e ainda múltiplos concertos e atuações teatrais ao longo do evento.

As atividades iniciam-se a 19 de agosto, pelas 19h00, com a abertura oficial do Recinto e, pelas 22h00, decorre o Baile Oitocentista, junto ao Monumento Comemorativo do 1º Centenário da Batalha do Vimeiro. A banda Ciclo das Quintas encerra o dia, com uma atuação às 23h00, no palco montado junto ao Monumento Comemorativo do 1º centenário da Batalha do Vimeiro.

A 20 de agosto, o dia começa com o Hastear das Bandeiras, pelas 10h30 e, das 11h às 12h30, no Acampamento Militar, serão dadas lições sobre a vida militar, com uma demonstração do funcionamento das armas utilizadas pela infantaria no século XIX, seguida de uma demonstração de técnicas de esgrima da época.

Às 11h30 será dinamizado um Percurso Comentado Pela Aldeia do Vimeiro, nos espaços com memórias associadas à batalha.

À tarde, pelas 15h00, os visitantes podem assistir à Peça de Teatro “Ficaram a ver Navios” no Anfiteatro do Centro de Interpretação da Batalha do Vimeiro. À mesma hora, no Acampamento Militar, serão dadas lições sobre a vida militar, com uma demonstração do funcionamento das armas utilizadas pela infantaria no século XIX, seguida de uma demonstração de técnicas de esgrima da época, até às 18h00.

No Anfiteatro do Centro de Interpretação da Batalha do Vimeiro, às 17h00, é apresentada a peça de teatro “O Soldado da Paz”. Meia hora mais tarde, os visitantes podem contar com a atuação do Rancho Folclórico. Ao mesmo tempo, no auditório do Centro de Interpretação da Batalha do Vimeiro, terá lugar uma sessão de autógrafos com Salvador Ferreira, autor do livro “Batalha do Vimeiro – Portugal Resiste a Napoleão Bonaparte”.

Ao fim da tarde, às 18h30, o público pode assistir ao filme “A Terra Queimada”, de Paulo Fajardo. Já pelas 19h30, decorre a Cerimónia do Arrear das Bandeiras, no Monumento Comemorativo do 1º Centenário da Batalha.

Às 22h00, acontece a Escaramuça Noturna com Grupos de Recriação Histórica, no Acampamento Militar. Para finalizar a noite, às 23h00, os visitantes contam ainda com um concerto pela Banda Adiafa.

O programa do último dia, 21 de agosto, começa às 10h00 com a Cerimónia de Homenagem aos Combatentes da Batalha do Vimeiro, realizada em colaboração com o Exército Português, no Monumento Comemorativo do 1º Centenário da Batalha do Vimeiro, seguindo-se, às 11h30, a Missa Campal, no palco.

Durante a tarde, decorre a demonstração do sistema de carregamento da arma de fogo, com fecho de pederneira, utilizada pela infantaria no século XIX, Simulações de Táticas de Combates Napoleónicos pela Associação de Jogos de Simulação de Portugal, Workshops de Pintura de Miniaturas e um concerto da banda “Pé D’ Areia”, no palco.

No Auditório do Centro de Interpretação da Batalha do Vimeiro, às 18h00, os visitantes poderão assistir ao filme “A Terra Queimada”, de Paulo Fajardo.

Para terminar o dia, por volta das 19h30, junto ao Monumento Comemorativo do 1º Centenário da Batalha do Vimeiro, inicia-se a Cerimónia de Encerramento com uma salva de mosquete, pelo Grupo de Recriação Histórica da Associação para a Memória da Batalha do Vimeiro.

Mais informações sobre o programa poderão ser consultadas na página de Facebook do Centro de Interpretação da Batalha do Vimeiro.