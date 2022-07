Distribuídas entre a Casa do Vinho Verde, no Porto, e várias quintas de produtores, as diferentes sessões da temporada “Cinema na Vinha”, apresentam filmes que abordam o poder das imagens e a relação que o cinema, assim como o jornalismo, estabelecem com a noção de verdade e a forma como os meios de comunicação de massa influenciam a interpretação do mundo.

Mais de uma dezena de filmes passa por diferentes locais: no Porto, a Casa do Vinho Verde recebe cinema no jardim, enquanto a Região dos Vinhos Verdes exibe filmes entre vinhas na Quinta da Raza (Celorico de Basto), no Monverde Wine Experience Hotel (Amarante), na Quinta de Santa Cristina (Celorico de Basto), na Adega de Ponte de Lima (Ponte de Lima), na Casa da Tojeira (Cabeceiras de Basto), na Adega Edmun do Val (Valença) e na Quinta de Lourosa (Lousada), desafiando a descobrir que contêm cenas, personagens ou histórias relacionadas com o jornalismo e com a imprensa, evidenciando essa procura pela verdade.

As sessões têm início pelas 21h00 e são limitadas a um máximo de 50 pessoas. Os bilhetes estão disponíveis aqui ou através dos contactos de cada espaço aderente.

“Cinema na Vinha” conta com a organização da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes.

Os interessados encontram abaixo a lista dos filmes que integram o ciclo, assim como os locais em que serão exibidos:

Julho

16 - Quinta da Raza (Celorico de Basto), “The Post” (2017), Steven Spielberg

21 - Casa do Vinho Verde (Porto), “I Am Not Your Negro” (2016), Raoul Peck

23 - Monverde Wine Experience Hotel (Amarante), “Bombshell” (2019), Jay Roach

29 - Quinta de Santa Cristina, “O Caso Spotlight” (2015), Tom McCarthy

30 - Casa do Vinho Verde (Porto), “Alice nas Cidades” (1973), Wim Wenders

Agosto

11 - Casa do Vinho Verde (Porto), “O Caso Spotlight” (2015), Tom McCarthy

12 - Adega de Ponte de Lima (Ponte de Lima), “The Post” (2017), Steven Spielberg

13 - Casa da Tojeira (Cabeceiras de Basto), “Bombshell” (2019), Jay Roach

14 - Adega Edmun do Val (Valença), “The Post” (2017), Steven Spielberg

18 - Casa do Vinho Verde (Porto), “Rosewater” (2014), Jon Stewart

19 - Quinta de Lourosa (Lousada), “The Post” (2017), Steven Spielberg