Para esta época alta de verão estão disponíveis três diferentes programas na Casa das Pipas, mais românticos, ou mais familiares, como o que prevê alojamento na Casa do Lagar, unidade hoteleira contígua à casa principal, com quartos quádruplos. Assim, o pacote familiar inclui estada para quatro pessoas com pequeno-almoço incluído, um jantar de quatro momentos confecionado pelo chef Milton Ferreira e um piquenique na Quinta do Confradeiro.

Para lá da gastronomia, propõe-se a realização de um passeio de barco no Douro, com uma duração aproximada de uma hora e uma visita ao armazém de vinhos desenhado pelo arquiteto Siza Vieira, onde é ainda possível fazer uma prova de vinhos. Por duas noites, o preço é de 595 euros.

Uma alternativa mais vocacionada para viver a dois é pacote romântico, com alojamento em quarto standard na Casa das Pipas, para duas pessoas, welcome drink e um menu de quatro momentos no restaurante da Quinta do Portal. Um passeio de barco no Douro e uma visita ao armazém de envelhecimento compõem a oferta, que tem um custo de 300 euros para duas pessoas. O mesmo programa, mas com alojamento em quarto standard, tem um valor de 290 euros e está batizado de “Viver o Douro”.

Com 12 quartos, a Casa das Pipas está situada em Celeirós do Douro, concelho de Sabrosa, no coração do Douro Património Mundial da Humanidade.

Os programas estão em vigor até 16 de outubro e as reservas podem ser efetuadas através do e-mail reservas@quintadoportal.pt