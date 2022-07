O Bravães Kayak Park está de regresso, mas a grande novidade está em terra: panquecas e o novo circuito de arborismo

O Bravães Kayak Park reabre as suas atividades ao público. O espaço foi inaugurado em 2021, e integra o projeto Centro Aventura que se dedica à exploração de atividades de turismo de Natureza junto à Eco Via do Rio Lima, entre Ponte da Barca e Ponte de Lima. Às atividades de canoagem, stand up paddle, bicicleta, air bungee e escalada junta-se agora um novo circuito de arborismo que promete elevar a adrenalina de miúdos e graúdos fora do Rio Lima, enquanto as panquecas esperam à mesa.

No que toca às atividades no rio, da canoagem ao stand up paddle, os aventureiros podem optar por uma experiência integrada, que inclui formação, acompanhamento, snacks energéticos e registo fotográfico, ou ainda uma experiência a solo, caso optem por alugar equipamento no Bravães Kayak Park e lançar-se à aventura por conta própria.

Nas experiências integradas no Rio Lima, o destaque vai para os passeios de canoagem (30 euros/pessoa) e para os Passeios de SUP (30 euros/pessoa). Os primeiros decorrem ao longo de 6 Km, têm a duração de 3 horas, e são realizados sob a orientação de monitores certificados pela Federação Portuguesa de Canoagem. Já os Passeios de SUP decorrem ao longo de 3 Km e têm a duração aproximada de 1h30.

Por último, o Passeio de Bicicleta consiste na experiência Ecovia by Bike que liga Arcos de Valdevez, Ponte de Lima e Ponte da Barca, num passeio lado a lado com o Rio Lima. Aqui os preços situam-se entre os 30 e os 35 euros por pessoa, num raio que pode ir entre os 10 e os 16 km, entre 1h00 a 2h00 de pedalada.

Mas a grande novidade da temporada é mesmo o novo circuito de arborismo, integrado organicamente na envolvente. Esta modalidade convida miúdos e graúdos a fazerem-se às árvores. O percurso inclui a travessia de dez pontes mais descida no mini slide. O percurso está disponível para adultos e crianças com mais de seis anos.

Os mais corajosos que queiram lançar-se à aventura por conta própria, podem sempre optar por alugar no Bravães Kayak Park um Kayak (15 euros/hora e que dá para duas pessoas), uma Prancha de SUP (15 euros/hora), ou então uma Bicicleta (10 euros/hora, 20 euros/meio dia e 30 euros/dia inteiro) e explorar o Rio e a Eco Via livremente.

A cereja no topo do bolo é mesmo poder encerrar a experiência com um momento de descontração e partilha no Bravães Kayak Bar. O espaço convida a desfrutar de um momento relaxado com vista privilegiada sobre o Rio Lima ao sabor de algumas iguarias como a Tábua de enchidos selecionados com queijos regionais e compota de abóbora (15,5 euros/25,5 euros), os Cogumelos frescos salteados com chouriça regional, bacon e salsa fresca (4,5 euros/7,5 euros), as Asinhas de Frango com Salsa Fresca (6 euros/11,5 euros), as Moelas tradicionais com manjericão fresco, salsa picada e pão torrado (3 euros/4,5 euros) ou ainda os Pimentos Padrón salteados com redução de alho e azeite virgem (3,5 euros/4,8 euros).

Para os mais pequenos as aventuras também continuam à mesa, já que aqui gulosices também não faltam: Panquecas Doces com Nutella (3,5 euros), Crepe Doce com Bola de Gelado - Chocolate, Morango ou Baunilha (4,5 euros) ou ainda uma deliciosa Bola de Gelado Artesanal (2,8 euros). Acabada a doçura podem rumar novamente aos Trampolins ou Escalada (5 euros/cada) que se encontram situados mesmo junto ao Bar para que os graúdos possam continuar a desfrutar tranquilamente.

O Bravães Kayak Bar encontra-se aberto de segunda a quinta, entre as 10h00 e as 24h00, e de sexta a domingo, entre as 9h00 e as 24h00. O espaço é pet friendly e também aceita reservas: 964 876 299.