A edição inaugural do Belong Experience conta com três grandes áreas de atração, um Mercado com bancas de produtores, artesãos e empresários da região, a Gastronomia, com os produtos da horta do Craveiral e dos produtores locais a serem cozinhados por quatro chefs nacionais, a convite do chef Alexandre Silva, e por fim a promoção de Experiências, que vão desde um batismo de balão de ar quente, passeios de mota elétrica, prova de vinhos e queijos, provas de kombucha e cerveja e visitas guiadas à horta.

Todo o consumo que for efetuado no dia será convertível em voucher para utilizar no Craveiral durante o próximo ano. Os interessados poderão ainda adquirir outras experiências no recinto, ou garantir a compra/reserva já do bilhete no site do evento Belong Experience.

A Belong nasceu em 2012 e tem como visão regenerar a região onde os seus projetos se inserem, numa lógica de economia circular. O projeto liga entre si experiências agrícolas, de produção animal, florestais e gastronómicas (Belong Growing and Tasting), de hospitalidade (Belong Staying and Feeling) e de natureza (Belong to Nature). O Craveiral Farmhouse é a primeira materialização da Belong, tendo aberto ao público em 2018.