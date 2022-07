Últimas oportunidades de julho! Conheça todos os planos que pode fazer na última semana do mês

Arca da bicharada

Maia | espetáculo | 28 de jul.: 19h | M/6

No âmbito do segmento Teatro À(s) Quintas, o Teatro Art’Imagem e a Câmara Municipal da Maia apresentam “Bichos”, no Grande Auditório do Fórum da Maia. A peça coloca humanos e animais ao mesmo nível - todos se encontram na Arca de Noé. Nesta terra-mãe, há uma luta igual pela vida e pela liberdade.

Às voltas na ilha

Figueira da Foz | atividades | 25 jul.: 9.30h | M/3

Os Centros de Ciência Viva organizam atividades no verão dedicadas às famílias, um pouco por todo o país. Em “Às Voltas na Ilha”, os participantes são convidados a explorar a biodiversidade existente na Ilha da Morraceira, na Figueira da Foz. Uma zona de grande importância ecológica, que serve de lugar de refúgio, alimentação e reprodução de aves migratórias.

Melhores avós do mundo

Lisboa | atividades | 26 jul.: 15h | M/4

Para aproveitar o Dia Mundial dos Avós ao máximo, o Castelo de São Jorge preparou um conjunto de jogos tradicionais para que avós e netos possam brincar até mais não. Desde o arco e flecha ao jogo da malha e ao dominó, o cenário está montado para viver uma tarde cheia de histórias, recordações e gargalhadas.

Animais ou marionetas?

Lisboa | exposição | a partir de 29 jul., 3.ª a dom.: 10h-18h | M/0

No fim de julho, o Museu da Marioneta recebe uma nova exposição. A exposição temporária “Animais” promete dar a conhecer máscaras de animais reais e imaginários, ilustrando a ligação entre o humano e diferentes espécies. O real e o divino marcam presença, numa seleção de seres fantásticos.

Diversão para todos

Tavira | festival | 28 a 31 jul. | M/6

Depois do Cartaxo, Caminha e S. Pedro de Moel, o POPular chega a Tavira, para a última paragem da edição de 2022. Concertos, atividades infantojuvenis e muita cultura são os eixos principais do programa das festas. No Jardim Público e na Praça da República, Expresso Atlântico, Paus, Sal e José Barros sobem ao palco.